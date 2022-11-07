Статистика захворюваності на COVID-19 в Бучанській громаді

Статистика в Бучанській громаді - кількість нових випадків захворювань на COVID-19 та звіт по вакцинації.
Станом на 4 листопада зареєстровано 19 людей, які хворіють COVID-19.
За попередній тиждень (станом на 28 жовтня) було зареєстровано 38 людей, які хворіють COVID-19.
За тиждень з 29 жовтня по 4 листопада зареєстровано 4 нових випадки, одужала за цей тиждень 1 особа.
Звіт по вакцинації від COVID-19.
За тиждень з 22 по 28 жовтня вакциновано - 359 осіб.
За тиждень з 29 жовтня по 04 листопада вакциновано - 175 осіб.
1- у дозу отримали - 9 осіб,
2- у дозу отримали - 12 осіб,
1- й бустер отримали - 126 осіб,
2- й бустер отримали - 28 осіб.
За весь період вакцинальної кампанії від COVID-19 щеплення отримали 80 421 осіб.
Пам'ятайте - вакцинація єдиний ефективний спосіб зменшити ризики госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусної хвороби.
Отримати інформацію про наявність в Бучанському центрі первинної медико-санітарної допомоги вакцини від COVID-19 та записатись на вакцинацію ви можете за номером
+38067 587 73 81
або у вашого лікаря.