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  • Учора, 10:42
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В центрі Бучі вдновлюється водопостачання. Ще дві свердловини ремонтують

Бучанський міський голова повідомив про відновлення водопостачання в центрі Бучі.

"Щоб вирішити проблему зі струмом, фахівці КП «Бучасервіс» відновили і заживили від генератора 5 свердловин. Ще 2 вийшли з ладу через постійне вимкнення електрики і перепади напруги, тож їх ремонтують – будуть замінені насоси.

На зустрічі з начальником компанії ДТЕК в Київській області Віталієм Шайдою домовлено, що трансформаторні підстанції, від яких іде живлення найбільшої кількості свердловин міста Буча, перестануть вимикати під час планових відключень.

Зараз резервуари наповнені, але йде велике споживання води. Якщо насоси спроможні закачувати 100-120 кубометрів за годину, то споживачі вибирають 300 кубометрів води. Тому тиск все ще низький.

Сьогодні співробітники КП «Бучасервіс» планують підключити в систему 2 резервні свердловини. За розрахунками фахівців, 9 свердловин, що подають воду в резервуари чистої води на вулиці Пушкінській, має вистачити для безперервного водопостачання центру Бучі."





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ВІЙНА, Федорук Анатолій Петрович, водоканал, Буча
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