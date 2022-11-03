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  • 3 листопада 2022
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У Стоянці відкрито обидва проїзди мосту на трасі М-06 Київ – Чоп

Зруйнований в кінці лютого міст на «Житомирській» трасі став суттєвою перешкодою для планів окупантів оточити Київ. Після остаточного звільнення північної частини України від російських військових, дорожники облаштували на місці підірваної споруди тимчасову об'їзну дорогу та понтонну переправу. Втім, проїхати там міг лише легковий транспорт, вантажівкам доводилося об'їжджати зайві десятки кілометрів.


Після деокупації менш ніж за два місяці на залишках старих конструкцій відновили лівий проїзд мосту. Вже у травні відновили рух трасою М-06 для вантажного автотранспорту та розпочали капітальну відбудову правої частини зруйнованого мосту.

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Стоянка, Ірпінь, ВІЙНА
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