У Бучі відбувся перший форум Digital Regions

В Україні стартував Digital Regions Week — форум, який проводиться в рамках всеукраїнського тижня регіональної цифрової трансформації.

Центр для підприємців Дія.Бізнес зібрав представників Київської обласної та місцевої влад, підприємців, цифрових лідерів громад та представників ІT-сектору – і тут обговорювали питання цифровізації під час війни.

Таких форумів планується 8. Не випадково перший провели саме в Бучі, адже Бучанська міська рада активно працює над стратегією розвитку цифрової громади.Цифровізація також є одним з пунктів програми відновлення «Vdoma Krashche», затвердженої депутами міської ради.Також під час форуму говорили і про цифрову грамотність, кібербезпеку та ті виклики, які наразі стоять перед громадами.