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  • 2 листопада 2022
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У Бучі відбувся перший форум Digital Regions

В Україні стартував Digital Regions Week — форум, який проводиться в рамках всеукраїнського тижня регіональної цифрової трансформації.
Центр для підприємців Дія.Бізнес зібрав представників Київської обласної та місцевої влад, підприємців, цифрових лідерів громад та представників ІT-сектору – і тут обговорювали питання цифровізації під час війни.



Таких форумів планується 8. Не випадково перший провели саме в Бучі, адже Бучанська міська рада активно працює над стратегією розвитку цифрової громади.
Цифровізація також є одним з пунктів програми відновлення «Vdoma Krashche», затвердженої депутами міської ради.
Також під час форуму говорили і про цифрову грамотність, кібербезпеку та ті виклики, які наразі стоять перед громадами.




Організатори форума:
Дія.Бізнес Буча з ініціативи Міністерство цифрової трансформації України та за підтримки Київської обласної державної адміністрації, UNDP Ukraine, ПРООН в Україні.
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Прес-служба Бучанської міської ради 
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