Поліцейські Київщини посилили безпекові заходи в Бучанському районі

21 – 23 жовтня на території Ірпінської, Бучанської та Вишневої громад працівники поліції спільно з військовою комендатурою та добровольчими громадськими формуваннями провели профілактичні відпрацювання. Поліція турбується, щоб кожен громадянин почував себе у безпеці під час стабілізаційних відключень через пошкодження енергетичної інфраструктури.

Загалом, наряди перевірили майже 500 громадян та 250 автомобілів. Задокументували понад 90 матеріалів про адміністративні правопорушення. Зокрема, зупинили 6 автівок з нетверезими водіями, фіксували численні порушення правил дорожнього руху, 5 водіїв перевищили допустиму швидкість, 13 — керували авто без дозвільних документів. Також правоохоронці склали адміністративні протоколи за розпиття алкоголю, паління в заборонених місцях та дрібне хуліганство.Поліція Бучанщини і надалі продовжує дбати про безпеку та спокій громадян!