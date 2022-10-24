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  • 24 жовтня 2022
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Поліцейські Київщини посилили безпекові заходи в Бучанському районі

21 – 23 жовтня на території Ірпінської, Бучанської та Вишневої громад працівники поліції спільно з військовою комендатурою та добровольчими громадськими формуваннями провели профілактичні відпрацювання. Поліція турбується, щоб кожен громадянин почував себе у безпеці під час стабілізаційних відключень через пошкодження енергетичної інфраструктури.


Загалом, наряди перевірили майже 500 громадян та 250 автомобілів. Задокументували понад 90 матеріалів про адміністративні правопорушення. Зокрема, зупинили 6 автівок з нетверезими водіями, фіксували численні порушення правил дорожнього руху, 5 водіїв перевищили допустиму швидкість, 13 — керували авто без дозвільних документів. Також правоохоронці склали адміністративні протоколи за розпиття алкоголю, паління в заборонених місцях та дрібне хуліганство.
Поліція Бучанщини і надалі продовжує дбати про безпеку та спокій громадян!

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поліція, Буча, Ірпінь, Бучанський район
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