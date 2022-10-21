Буча та Кавадарці — міста побратими

20 жовтня 2022 року між містами Буча (Україна) та Кавадарці (Республіка Північна Македонія) підписано Угоду про співробітництво і партнерство.

Угодою передбачено:• розвивати та зміцнювати співпрацю, взаєморозуміння, сприяти пізнання стилю життя, культури, історії і традицій українського та македонського народів;• розвивати співпрацю у сфері освіти, спорту, туризму, бізнесу, промисловості, науки;• підтримувати реалізацію проектів щодо обміну спортсменів, учнів, студентів, вчителів, посадових осіб;• підтримувати культурну співпрацю, зокрема, в обміні гуртів та митців, участі у фестивалях та культурних заходах;• інтенсифікувати торговельно-економічну, інвестиційну та науково-технічну співпрацю.Місто Буча було майже знищено, це місто перебувало під російською окупацією більше 30 днів. На сьогодні відомо про понад 400 загиблих мирних жителів міста, пошуки та ексгумація й досі тривають. Важко про це говорити, але після деокупації у місті виявлені місця, де росіяни катували мирне населення.Затишне за мирного часу місто пережило масові вбивства українського цивільного населення, що супроводжувалося викраденнями, тортурами, зґвалтуваннями, у тому числі дітей.Усі згадані злочини скоїли збройні сили та інші формування росії. Росія – це держава-терорист, яка нахабно дезінформує міжнародне співтовариство і при цьому вбиває дітей та вагітних жінок іранськими дронами, ракетами, артилерійськими обстрілами. Всі російські агресори, які вчинили воєнні злочини та злочини проти людяності мають бути притягнуті до відповідальності і покарані. Україна вже звернулася до всіх держав, у тому числі й до Північної Македонії, підтримати створення Спеціального Міжнародного Трибуналу для розслідування та притягнення до відповідальності за злочини агресії.Хочу щиро подякувати Північній Македонії, у тому числі, місту Кавадарці, меру Кавадарців Мітко Янчеву, за надзвичайно важливу допомогу Україні. На початку війни росії проти України місто Кавадарці вже виділило 600 тисяч денарів допомоги Україні