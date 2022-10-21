Буча та Кавадарці — міста побратими

20 жовтня 2022 року між містами Буча (Україна) та Кавадарці (Республіка Північна Македонія) підписано Угоду про співробітництво і партнерство.
Угодою передбачено:
• розвивати та зміцнювати співпрацю, взаєморозуміння, сприяти пізнання стилю життя, культури, історії і традицій українського та македонського народів;
• розвивати співпрацю у сфері освіти, спорту, туризму, бізнесу, промисловості, науки;
• підтримувати реалізацію проектів щодо обміну спортсменів, учнів, студентів, вчителів, посадових осіб;
• підтримувати культурну співпрацю, зокрема, в обміні гуртів та митців, участі у фестивалях та культурних заходах;
• інтенсифікувати торговельно-економічну, інвестиційну та науково-технічну співпрацю.
Посол України Лариса Дір:
«Місто Буча було майже знищено, це місто перебувало під російською окупацією більше 30 днів. На сьогодні відомо про понад 400 загиблих мирних жителів міста, пошуки та ексгумація й досі тривають. Важко про це говорити, але після деокупації у місті виявлені місця, де росіяни катували мирне населення.
Затишне за мирного часу місто пережило масові вбивства українського цивільного населення, що супроводжувалося викраденнями, тортурами, зґвалтуваннями, у тому числі дітей.
Усі згадані злочини скоїли збройні сили та інші формування росії. Росія – це держава-терорист, яка нахабно дезінформує міжнародне співтовариство і при цьому вбиває дітей та вагітних жінок іранськими дронами, ракетами, артилерійськими обстрілами. Всі російські агресори, які вчинили воєнні злочини та злочини проти людяності мають бути притягнуті до відповідальності і покарані. Україна вже звернулася до всіх держав, у тому числі й до Північної Македонії, підтримати створення Спеціального Міжнародного Трибуналу для розслідування та притягнення до відповідальності за злочини агресії.
Хочу щиро подякувати Північній Македонії, у тому числі, місту Кавадарці, меру Кавадарців Мітко Янчеву, за надзвичайно важливу допомогу Україні. На початку війни росії проти України місто Кавадарці вже виділило 600 тисяч денарів допомоги Україні».
Дякуємо за постійну підтримку та за те, що перебуваючи за тисячі кілометрів від лінії бойових дій, мешканці Кавадарської громади залишаються відкритими серцями до тих, хто потребує підтримки.