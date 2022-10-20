У Бучі стане більше доступної техніки та електроніки

Всеукраїнська мережа MOYO розширює свою присутність на Київщині і відкриває магазин у Бучі. Тут можна придбати як популярні сьогодні обігрівачі різних типів та дрібну побутову техніку, так і смартфони, ноутбуки, планшети, навушники, WiFi-адаптери, портативні акумулятори, карти пам’яті, холодильники, телевізори та багато іншого.
З нагоди відкриття мережа MOYO дарує мешканцям міста 500 welcome-бонусів, якими можна буде розрахуватись за покупки! Для цього просто завітайте в новий магазин MOYO в Бучі за адресою: вул. Нове шосе, 52 (ТЦ Retail Park Bucha) і скажіть на касі, що хочете отримати welcome-бонуси, і 30 жовтня вам надійде SMS про зарахування 500 бонусних гривень, які можна витратити на покупки протягом 1-24 листопада. Бонуси використовуються як знижка на покупку будь-якого, навіть акційного товару, і може покрити до 30% вартості!
Як працює програма лояльності MOYOclub?
Усі кошти, витрачені на шопінг у MOYO, зберігаються в історії покупок та перетворюються на кешбек на бонусному рахунку: 1 бонус = 1 гривня на наступні покупки (окрім покупок в кредит)! Бонусами кешбеку можна покрити до 30% вартості наступної покупки. Кешбек доступний уже через 14 днів після покупки, а термін використання бонусів — до 180 днів з моменту зарахування. Також для учасників MOYOclub діють індивідуальні пропозиції та персональні системи знижок, закриті акції та промокоди або подарункові купони зі знижками на бажані покупки.
Великий асортимент гаджетів, обігрівачів, побутової техніки, інструментів і товарів для дому чекає на вас у новому магазині MOYO в Бучі за адресою:
вул. Нове шосе, 52 (ТЦ Retail Park Bucha)