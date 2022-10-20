У Бучі стане більше доступної техніки та електроніки

Всеукраїнська мережа MOYO розширює свою присутність на Київщині і відкриває магазин у Бучі. Тут можна придбати як популярні сьогодні обігрівачі різних типів та дрібну побутову техніку, так і смартфони, ноутбуки, планшети, навушники, WiFi-адаптери, портативні акумулятори, карти пам’яті, холодильники, телевізори та багато іншого.

«Відкриття в деокупованих та прифронтових регіонах для нас особливо важливі: так ми хочемо підтримати міста, яким потрібне плече, інвестиції, розвиток бізнесу і робочі місця. Ми переконані, що такі події підтримують оптимізм місцевих жителів, додають комфорту в їхнє життя і позитивних новин у стрічку! Якщо казати конкретно про Київщину, ще в травні ми відновили роботу нашого магазина в Борисполі і відкрили два нових MOYO: в Броварах та Бучі», — коментує генеральний директор MOYO Валентин Івакін.