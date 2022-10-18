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  • 18 жовтня 2022
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В Україні запрацював державний інтернет-магазин з продажу дров для населення

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Українці можуть придбати дрова у державному інтернет-магазині "ДроваЄ". На одну особу встановлено ліміт на покупку в 15 кубометрів дров на опалювальний сезон. Лісгоспи вже приймають онлайн замовлення від українців.



Щоб купити дрова потрібно:

🟢 зайти на ресурс
https://drovae.gov.ua
та авторизуватися через електронний цифровий підпис або банк, яким користуєтеся;

🟢 вказати адресу доставки дров. Система автоматично підтягне найближчі до вас лісгоспи та продукцію, яку можна замовити. Кожен постачальник буде пропонувати той асортимент, який є в наявності;

🟢 визначитися із видом та обсягом деревини, обрати функцію з доставкою чи без;

🟢 оплатити замовлення або чекати на дзвінок оператора для вирішення питань з логістикою.
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