В Україні запрацював державний інтернет-магазин з продажу дров для населення

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Українці можуть придбати дрова у державному інтернет-магазині "ДроваЄ". На одну особу встановлено ліміт на покупку в 15 кубометрів дров на опалювальний сезон. Лісгоспи вже приймають онлайн замовлення від українців.

Щоб купити дрова потрібно:🟢 зайти на ресурсhttps://drovae.gov.uaта авторизуватися через електронний цифровий підпис або банк, яким користуєтеся;🟢 вказати адресу доставки дров. Система автоматично підтягне найближчі до вас лісгоспи та продукцію, яку можна замовити. Кожен постачальник буде пропонувати той асортимент, який є в наявності;🟢 визначитися із видом та обсягом деревини, обрати функцію з доставкою чи без;🟢 оплатити замовлення або чекати на дзвінок оператора для вирішення питань з логістикою.