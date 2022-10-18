В Україні запрацював державний інтернет-магазин з продажу дров для населення

Українці можуть придбати дрова у державному інтернет-магазині "ДроваЄ". На одну особу встановлено ліміт на покупку в 15 кубометрів дров на опалювальний сезон. Лісгоспи вже приймають онлайн замовлення від українців.
Щоб купити дрова потрібно:
🟢 зайти на ресурс
https://drovae.gov.ua
та авторизуватися через електронний цифровий підпис або банк, яким користуєтеся;
🟢 вказати адресу доставки дров. Система автоматично підтягне найближчі до вас лісгоспи та продукцію, яку можна замовити. Кожен постачальник буде пропонувати той асортимент, який є в наявності;
🟢 визначитися із видом та обсягом деревини, обрати функцію з доставкою чи без;
🟢 оплатити замовлення або чекати на дзвінок оператора для вирішення питань з логістикою.