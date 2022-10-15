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Мурал "Мрія" подарували Гостомелю на День міста

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14 жовтня, місто-герой Гостомель святкує 528-му річницю. До цієї дати благодійний фонд “Перемога України” разом із художником Сергієм Редьогою створили мурал в улюбленому місці відпочинку мешканців – парку “Щасливий”.


До створення муралу були залучені місцеві жителі – дорослі та діти. А ще маленькі художники залишили жовті та блакитні відбитки своїх рук на малюнку. Загальна площа муралу – 1179 кв. метрів, а на нього пішло 300 кілограм фарби.

“Ідея муралу нам прийшла тоді, коли до команди нашого фонду долучився художник Сергій Редьога, щоб трішки додати фарб цьому прекрасному місту. Коли приїхали в парк, то зрозуміли, що це буде найкраща площа для муралу. Ми перебрали багато ідей, але зрозуміли, що «Мрія» – це символ Гостомеля. Ми вирішили його «відбудувати», якщо можна так сказати, і показати, що нас не зламати. Ще однією з головних ідей було те, щоб Гостомель асоціювався у людей не тільки з розбомбленим аеропортом, зі зруйнованими будинками, а і з чимось добрим, красивим, тому показали, що місто відбудовується. Тож запрошуємо всіх в парк – дивіться, фотографуйтеся на фоні красивої картини, бо навіть, в такі часи ми можемо створювати щось красиве і добре”, – розповідає директор фонду “Перемога України” Сергій Регеда.


Сьогодні – “Мрія” ожила на муралі в серці Гостомеля.
За словами художника та автора ідеї Сергія Редьоги в центрі муралу зображена «Мрія». Це всім відомий літак, єдиний в своєму роді і унікальний, але який, на жаль, знищили окупанти в перші дні своєї навали. Навколо зображений петриківський розпис, бо він є унікальним здобутком талановитих українців минулих поколінь. Петриківський розпис внесено до ЮНЕСКО, як нематеріальна спадщина людства.

“До центральної частини муралу нас підводить доріжка, яка розмальована українською вишиванкою, в якій закарбовані українські символи величності української нації. На малюнку вона простягається, як рушник, який брали із собою в дорогу чумаки, військові, заробітчани та усі, хто надовго відлучався від рідної домівки. Рушник був символом побажання щасливої долі у майбутньому і пам’яті про рідний дім, а тому – найдорожчим подарунком матері в дорогу синові, коли той вирушав у нове життя. По рушнику ми йдемо до нашої «Мрії», яку після перемоги, я щиро вірю – буде відновлено!” – говорить Редьога
.


Засновники та волонтери благодійного фонду «Перемога України» розпочали свою активність наприкінці лютого 2022 року, з початком повномасштабного нападу російської армії на територію України. Основна частина команди – з Гостомеля та Бучі, що сильно постраждали від обстрілів та жорстоких дій окупантів.



Художник Сергій Редьога та директор фонду “Перемога України” Сергій Регеда.
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www.informator.ua 
 ВІЙНА, Гостомель, Бучанський район
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