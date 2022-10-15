Мурал "Мрія" подарували Гостомелю на День міста

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14 жовтня, місто-герой Гостомель святкує 528-му річницю. До цієї дати благодійний фонд “Перемога України” разом із художником Сергієм Редьогою створили мурал в улюбленому місці відпочинку мешканців – парку “Щасливий”.



“Ідея муралу нам прийшла тоді, коли до команди нашого фонду долучився художник Сергій Редьога, щоб трішки додати фарб цьому прекрасному місту. Коли приїхали в парк, то зрозуміли, що це буде найкраща площа для муралу. Ми перебрали багато ідей, але зрозуміли, що «Мрія» – це символ Гостомеля. Ми вирішили його «відбудувати», якщо можна так сказати, і показати, що нас не зламати. Ще однією з головних ідей було те, щоб Гостомель асоціювався у людей не тільки з розбомбленим аеропортом, зі зруйнованими будинками, а і з чимось добрим, красивим, тому показали, що місто відбудовується. Тож запрошуємо всіх в парк – дивіться, фотографуйтеся на фоні красивої картини, бо навіть, в такі часи ми можемо створювати щось красиве і добре”, – розповідає директор фонду “Перемога України” Сергій Регеда.