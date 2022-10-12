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КОЛИ ДАДУТЬ СВІТЛО?? - "Мережі онлайн" Офіційний моб. додаток від Київобленерго

У 2020 році ДТЕК у Київській області запустив мобільний додаток «Мережі онлайн».
Відтепер побутові клієнти Київобленерго зі свого смартфона зможуть дізнаватися про планові та аварійні відключення світла, замовляти обслуговування приладів обліку та передавати покази електролічильника. Додаток вже доступний у AppStore та Google Play Market.



Для того, щоб почати користуватися сервісом, клієнту потрібно завантажити додаток та пройти реєстрацію. Після чого обрати один з необхідних розділів:

1. Відключення. У цьому розділі вказується перелік аварійних та планових відключень електричної енергії. Так, клієнт зможе оперативно дізнатися про відсутність світла та орієнтовний час відновлення електропостачання. Тут можна вказати декілька адрес, за якими можна буде відслідковувати інформацію про відключення.

2. Адреси. У цьому розділі клієнт зможе проінформувати компанію про відсутність електроенергії та замовити додаткові послуги – з обслуговування приладу обліку або приєднання. Важливо: програма робить пряму переадресацію з додатку на відповідну сторінку сайту компанії.

3. Лічильники. Цей розділ передбачений для передачі показів приладів обліку. Якщо клієнт забув вчасно передати покази – йому прийде нагадування. Для підтвердження інформації про використану електроенергію обов’язково потрібно буде сфотографувати лічильник і надіслати фото разом із показами. У додатку є можливість внести покази декількох лічильників - на випадки, коли ви сплачуєте за електроенергію за різними адресами.

4. Інше. Даний розділ передбачає можливість повідомити компанію про дефекти або порушення (крадіжки). Для цього потрібно вказати адресу, прикріпити фото з дефектом чи порушенням та надіслати інформацію. Обов’язково перевірте, щоб у вашому профілі була вказана електрона адреса – відповідь прийде на неї. Якщо електрона адреса не вказана – лист надійде поштою протягом 30 днів.

Реєстрація в додатку проводиться по особовому рахунку оператора системи розподілу ДТЕК Київські регіональні електромережі (2ххххххх) або постачальника (4ххххххх).
Дізнатись особовий рахунок оператора системи розподілу можна:
• в договорі на розподіл;
• за номером вайберу 066 990 47 54;
• або пишіть у приватні повідомлення у Facebook ДТЕК;

У постачальника реквізити вказано у рахунках за спожиту електроенергію.
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ВІЙНА, Київобленерго, інфо-бот
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відділ освіти
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