Від 7 жовтня в пасажирському транспорті заборено відтворювати музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку

Водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток заборонено «відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку».
Заборона стосується як міського транспорту, так і приміських, міжміських, міжнародних маршрутів.
Звук музики чи фільмів можна транслювати на індивідуальні навушники пасажирів.
Заборона на шум стосується не лише водіїв, але й самих пасажирів: водій має право висадити порушників тиші.
Під час нерегулярних перевезень, а також у таксі, транслювати музику в салоні можна за згодою всіх пасажирів.
Закон також доручає уряду внести норми про заборону акустичного насильства до правил перевезень на всіх видах пасажирського транспорту.
Звичка багатьох водіїв автобусів та маршруток вмикати нав’язливу музику під час пасажирських рейсів не раз ставала причиною конфліктів з пасажирами. В 2020 році українські громадські організації закликалипарламент покласти край акустичному насильству. Група народних депутатів зареєструвалавідповідний законопроєкт, який, проте, так і не було прийнято. Однак врешті його текст було включено в ширший Закон 2310-ІХ, одноголосно схвалений парламентом у червні 2022 року. Цим же законом з 7 жовтня заборонено публічне відтворення фонограм, відеограм чи кліпів російських співаків.