Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » У День Бучі ми відзначили творчу молодь
  • Сьогодні, 10:26
  • 59
  • 0
+aA | -Aa 

У День Бучі ми відзначили творчу молодь

Традиційно, у День міста, Бучанський міський голова Анатолій Федорук привітав та вручив відзнаки творчій і талановитій молоді нашої Бучанської громади.
Вони ще зовсім юні, але кожного дня дають нам привід пишатися ними.
І головне: наша молодь – це наша впевненість, що місто оживає і відбудовується!
Дякуємо, що повертаєтеся в Бучу.







3 0

Прес-служба Бучанської міської ради 
 День міста, Буча, Федорук Анатолій Петрович, освіта
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Молодь Бучі відзначила своє свято

Молодь Бучі відзначила своє свято

Бучанські новини
Відмінено культурні заходи до Дня міста Буча

Відмінено культурні заходи до Дня міста Буча

Буча та регіон
Бучу звільнено від окупантів!

Бучу звільнено від окупантів!

Буча та регіон
Бучанцям, учасникам АТО, вручили медалі "За заслуги перед містом Буча".

Бучанцям, учасникам АТО, вручили медалі "За заслуги перед містом Буча".

Буча та регіон
Анатолій Федорук : "Вітаю з днем міста !"

Анатолій Федорук : "Вітаю з днем міста !"

ВИКОНКОМ
Дорогі бучанці та гості міста!

Дорогі бучанці та гості міста!

Бучанські новини
Мироцьке і Гаврилівка на Трійцю відзначили день народження. Вітаємо!

Мироцьке і Гаврилівка на Трійцю відзначили день народження. Вітаємо!

Буча та регіон
Бучанський міський голова привітав громаду з нагоди Дня міста Буча.

Бучанський міський голова привітав громаду з нагоди Дня міста Буча.

Буча та регіон
Президент Молдови Мая Санду відвідала Бучу та Ірпінь

Президент Молдови Мая Санду відвідала Бучу та Ірпінь

Буча та регіон
На Київській площі святкували День молоді

На Київській площі святкували День молоді

Буча та регіон
День знань - справжнє всенародне свято мудрості, доброти

День знань - справжнє всенародне свято мудрості, доброти

Бучанські новини
Працівники ЗАТ «Меліоратор» отримали нагороди

Працівники ЗАТ «Меліоратор» отримали нагороди

Бучанські новини
Бучанським медикам подарували два авто

Бучанським медикам подарували два авто

Буча та регіон
День медиків відзначили в Бучі

День медиків відзначили в Бучі

Буча та регіон
Віддавати дітям краще, наповнювати радістю їхнє життя

Віддавати дітям краще, наповнювати радістю їхнє життя

Публікації
Коментарів: 0
Додати коментар