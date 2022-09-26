У День Бучі ми відзначили творчу молодь

Традиційно, у День міста, Бучанський міський голова Анатолій Федорук привітав та вручив відзнаки творчій і талановитій молоді нашої Бучанської громади.Вони ще зовсім юні, але кожного дня дають нам привід пишатися ними.І головне: наша молодь – це наша впевненість, що місто оживає і відбудовується!Дякуємо, що повертаєтеся в Бучу.