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  • Учора, 13:06
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День міста Бучі. Афіша



Цьогорічний День Бучі пройде у зовсім іншому форматі і його девізом стануть слова «Буча- 2022: вистояли- відбудуємо».
Так, ми не порушуватимемо традиціі і зберемося разом усією нашою дружною родиною, але не святкувати, а дякувати усім, хто любить рідне місто і робить усе, щоб воно відбудувалося і розвивалося.
Згадаємо і помолимося за невинно вбитих і наших захисників у Храмі Андрія Первозванного, відвідаємо на Алеї Героїв наших загиблих воїнів і подякуємо за можливість зібратися.
Тема чорної війни і світлого миру домінуватиме на виставці картин, яку буде відкрито у рамках відзначення Дня Бучі в артгалереї.
Важливою подією цього дня стане вручення ключів від квартир учасникам бойових дій.
Буде і новосілля - відкриття медичної амбулаторії у Ворзелі.
Урочиста частина триватиме два дні, аби відзначити роботу і подякувати максимальній кількості людей за щоденну працю.
Уявити подію без спортивних заходів також неможливо- тому буде зірковий футбол і цікаві змагання.
Дякуємо ЗСУ!
Відсвяткуємо разом після перемоги!
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Прес-служба Бучанської міської ради 
 ВІЙНА, афіша, Буча, День міста
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