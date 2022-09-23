День міста Бучі. Афіша

Цьогорічний День Бучі пройде у зовсім іншому форматі і його девізом стануть слова «Буча- 2022: вистояли- відбудуємо».Так, ми не порушуватимемо традиціі і зберемося разом усією нашою дружною родиною, але не святкувати, а дякувати усім, хто любить рідне місто і робить усе, щоб воно відбудувалося і розвивалося.Згадаємо і помолимося за невинно вбитих і наших захисників у Храмі Андрія Первозванного, відвідаємо на Алеї Героїв наших загиблих воїнів і подякуємо за можливість зібратися.Тема чорної війни і світлого миру домінуватиме на виставці картин, яку буде відкрито у рамках відзначення Дня Бучі в артгалереї.Важливою подією цього дня стане вручення ключів від квартир учасникам бойових дій.Буде і новосілля - відкриття медичної амбулаторії у Ворзелі.Урочиста частина триватиме два дні, аби відзначити роботу і подякувати максимальній кількості людей за щоденну працю.Уявити подію без спортивних заходів також неможливо- тому буде зірковий футбол і цікаві змагання.Дякуємо ЗСУ!Відсвяткуємо разом після перемоги!