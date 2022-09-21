Генеральний секретар Європарламенту Клаус Велле відвідав Бучу

Про важливість перемоги України наголосив у Бучі генсекретар Європарламенту
У бучанському Храмі Святого Апостола Андрія Первозваного побував генеральний секретар Європарламенту Клаус Велле.
Заступниця Бучанського міського голови Михайлина Скорик розповіла пану Клаусу про захоронення місцевих жителів, які загинули під час окупації в Бучі, про неможливість ховати на цвинтарях, про ексгумацію тіл та масові поховання невпізнаних тіл.
Настоятель Храму Отець Андрій згадав страшні події, свідком яких він був: вбивства мирних людей на вулиці, поховання, ексгумацію, спілкування із людьми, близькі яких загинули.
Буча стала відома всьому світу страшними подіями, які тут сталися під час окупації російськими військами. І після звільнення населених пунктів на Харківщині стало зрозумілим, що жорстоке поводження із мирним населенням «є нормою» для військових російської армії.
На місці, яке стало символом трагедії і нескореності, генсекретар Європарламенту Клаус Велле зауважив, що росія має понести покарання : «Це важливо для світу!», - наголосив поважний гість.
- Підтримка України триває вже десять років, а тепер делегація приїхала підтримати Ірпінь і Бучу. Ми побачили злочини, які не можна було й уявити у 21 столітті. Але тепер весь світ знає, що таке «російська агресія», що вона означає для України, — заявив Генеральний Секретар Європарламенту і додав: — Україна має перемогти в цій війні не лише, щоби звільнити свою країну, свою землю, але й щоби не дати війні поширитися на цілу Європу. Україна — на сторожі нашого континенту.