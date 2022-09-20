Катували та стратили: двох убитих росіянами чоловіків поліцейські виявили в Бучі (відео)

18 вересня поблизу села Мироцьке, на місці російських позицій, представники місцевої ДФТГ виявили два поховання.

Поліцейські встановили, що у могилах знаходяться тіла двох чоловіків, закатованих військовими рф.

«В одній із ям, поряд із бліндажами солдатів рф, знаходилося тіло чоловіка зі зв'язаними руками, з натягнутою на обличчя шапкою та зав'язаним на шиї скотчем. У кишені загиблого знайшли окуляри для зору», — повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Майже поруч знаходилось друге поховання — теж закатованого чоловіка, у флісовій кофті кольору хакі з шевронами. «Також бачимо в нього серйозні ушкодження в області голови й тазу. Маємо припущення, що він мав відношення до вищого навчального закладу СБУ, будемо встановлювати, чи це так», — зазначив Андрій Нєбитов.

Наразі обидва тіла скерували на судмедекспертизу для встановлення остаточних причин смерті та ідентифікації осіб.Лише поблизу села Мироцьке правоохоронці Київщини виявили 18 тіл закатованих окупантами мирних жителів.Якщо у вас є інформація щодо виявлених загиблих просимо повідомляти до поліції.