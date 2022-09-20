Катували та стратили: двох убитих росіянами чоловіків поліцейські виявили в Бучі (відео)

18 вересня поблизу села Мироцьке, на місці російських позицій, представники місцевої ДФТГ виявили два поховання.
Поліцейські встановили, що у могилах знаходяться тіла двох чоловіків, закатованих військовими рф.
Майже поруч знаходилось друге поховання — теж закатованого чоловіка, у флісовій кофті кольору хакі з шевронами. «Також бачимо в нього серйозні ушкодження в області голови й тазу. Маємо припущення, що він мав відношення до вищого навчального закладу СБУ, будемо встановлювати, чи це так», — зазначив Андрій Нєбитов.
Наразі обидва тіла скерували на судмедекспертизу для встановлення остаточних причин смерті та ідентифікації осіб.
Лише поблизу села Мироцьке правоохоронці Київщини виявили 18 тіл закатованих окупантами мирних жителів.
Якщо у вас є інформація щодо виявлених загиблих просимо повідомляти до поліції.