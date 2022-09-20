Телефони колцентру Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги

Графік роботи:
понеділок — п'ятниця з 08:00 до 19:00
субота: з 09:00 до 14:00
Номери телефонів call центру:
+38067 6121223
+38050 4800121
вся інформація про наш заклад міститься на сайті:
www.medbucha.org
Варто пам'ятати, що в закладі працюють тільки лікарі первинної ланки:
педіатри, терапевти та сімейні лікарі, і тільки до них вас зможуть записати оператори.
З направленням від свого сімейного лікаря ви можете звернутися до вузького спеціаліста будь -якого консультативно-діагностичного центру або приватного лікаря який уклав договір з НСЗУ.
Номери телефона КНП «Бучанський консультативно-діагностичний центр» на сайті
www.buchakdc.itmed.org
Pаписатись на прийом до свого сімейного лікаря ви можете також і в застосунку
www.medportal.ua
Саме в цьому застосунку ви можете побачити інформацію про вашого лікаря, номер декларації, історію ваших візитів, імунізацію, направлення та призначені вам ліки.
Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги підключено до сервісу Медбот Марта.