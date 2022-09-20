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  • Учора, 15:35
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Телефони колцентру Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги

Відновлено роботу колцентру Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги.

Графік роботи:
понеділок — п'ятниця з 08:00 до 19:00
субота: з 09:00 до 14:00

Номери телефонів call центру:

+38067 6121223

+38050 4800121

вся інформація про наш заклад міститься на сайті:
www.medbucha.org

Варто пам'ятати, що в закладі працюють тільки лікарі первинної ланки:
педіатри, терапевти та сімейні лікарі, і тільки до них вас зможуть записати оператори.

З направленням від свого сімейного лікаря ви можете звернутися до вузького спеціаліста будь -якого консультативно-діагностичного центру або приватного лікаря який уклав договір з НСЗУ.

Номери телефона КНП «Бучанський консультативно-діагностичний центр» на сайті
www.buchakdc.itmed.org

Pаписатись на прийом до свого сімейного лікаря ви можете також і в застосунку
www.medportal.ua
Саме в цьому застосунку ви можете побачити інформацію про вашого лікаря, номер декларації, історію ваших візитів, імунізацію, направлення та призначені вам ліки.

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги підключено до сервісу Медбот Марта.

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медицина, Джам, інфо-бот, Буча, Бучанська поліклініка
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