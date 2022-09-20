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  • Учора, 15:20
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Звання "Почесний громадянин міста Буча" присвоєнно військовослужбовцям та добровольцям

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На позачерговій сесії Бучанської міської ради, яка проходить відповідно до розпорядження Бучанського міського голови Анатолія Федорука, депутати одностайно підтримали проект рішення про присвоєння почесного звання військовослужбовцям та добровольцям, які захищали нашу громаду (всім посмертно):



• Карпенку Віталію Вікторовичу;
• Прихідьку Анатолію Валерійовичу;
• Матвійчуку Андрію Анатолійовичу;
• Дворнікову Андрію Андрійовичу;
• Котенку Валерію Юрійовичу;
• Єрмолаєву Юрію Вікторовичу;
• Чаплигіну Дмитру Юрійовичу;
• Кадурі Олексію Володимировичу.



Герої не вмирають!


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ВІЙНА, Буча, сесія, АТО, відеосюжет
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