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  • Учора, 09:37
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До амбулаторії в Бучі підєднують дизельний генератор

У межах проєкту "Енергозабезпечення громад – SOS" громадської організації "ДАНА-ЦЕНТР" 13 вересня Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав новий, сучасний дизельний генератор, на основі якого функціонуватиме автономна електростанція.

У разі аварійного відключення електрики буде забезпечена робота амбулаторії загальної практики сімейної медицини в районі Склозавод.

Це стало можливим завдяки програмі “Український фонд швидкого реагування”, яку втілює IREX за підтримки Державного департаменту США.

Наразі проводяться роботи з підключення енергетичної установки. Дизель-генератор може працювати в екстремально низьких та високих температурах у будь-яку погоду.

За словами директорки Центру Оксана Джам, ця енергетична установка дасть змогу ефективно працювати та не боятись відсутності електропостачання.
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Прес-служба Бучанської міської ради 
 ВІЙНА, Джам, Лікарня, амбулаторія, Буча, Склозаводська
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