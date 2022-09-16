До амбулаторії в Бучі підєднують дизельний генератор

У разі аварійного відключення електрики буде забезпечена робота амбулаторії загальної практики сімейної медицини в районі Склозавод.
Це стало можливим завдяки програмі “Український фонд швидкого реагування”, яку втілює IREX за підтримки Державного департаменту США.
Наразі проводяться роботи з підключення енергетичної установки. Дизель-генератор може працювати в екстремально низьких та високих температурах у будь-яку погоду.
За словами директорки Центру Оксана Джам, ця енергетична установка дасть змогу ефективно працювати та не боятись відсутності електропостачання.