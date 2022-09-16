Завершальні етапи підготовки до опалювального сезону (відеосюжет)

Паралельно впроваджуються альтернативні методи опалення соціальних об’єктів.Треба навчитись жити ощадливо, а також підготуватися до складної зими в умовах війни, що триває.Вартість послуг не зросте – тарифи для населення залишаються на рівні минулого року.