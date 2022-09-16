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  • Учора, 09:32
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Завершальні етапи підготовки до опалювального сезону (відеосюжет)

Цьогорічна підготовка до зими - незвичайна: ми працюємо в умовах, коли треба не лише ремонтувати і перевіряти обладнання котелень, а й відновлювати приміщення та котли, зруйновані рашистами.
До роботи вже готові 29 котелень із 33 котелень.
Паралельно впроваджуються альтернативні методи опалення соціальних об’єктів.
Треба навчитись жити ощадливо, а також підготуватися до складної зими в умовах війни, що триває.
Вартість послуг не зросте – тарифи для населення залишаються на рівні минулого року.






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ВІЙНА, Теплокомунсервіс, відеосюжет, Буча
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