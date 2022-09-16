Завершальні етапи підготовки до опалювального сезону (відеосюжет)

Цьогорічна підготовка до зими - незвичайна: ми працюємо в умовах, коли треба не лише ремонтувати і перевіряти обладнання котелень, а й відновлювати приміщення та котли, зруйновані рашистами.
До роботи вже готові 29 котелень із 33 котелень.
Паралельно впроваджуються альтернативні методи опалення соціальних об’єктів.
Треба навчитись жити ощадливо, а також підготуватися до складної зими в умовах війни, що триває.
Вартість послуг не зросте – тарифи для населення залишаються на рівні минулого року.
До роботи вже готові 29 котелень із 33 котелень.
Паралельно впроваджуються альтернативні методи опалення соціальних об’єктів.
Треба навчитись жити ощадливо, а також підготуватися до складної зими в умовах війни, що триває.
Вартість послуг не зросте – тарифи для населення залишаються на рівні минулого року.