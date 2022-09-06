У Бучі запрацював проект з відновлення житла. Перших 11 будинків - до кінця року

Бучанський міський голова Анатолій Федорук провів зустріч із жителями вулиці Вокзальної у Бучі, приватні будинки яких у перші дні повномасштабного вторгнення зазнали найбільшої руйнації.

Міський голова інформує, що знайдено рішення і розпочинається допомага з відбудови цих, повністю знищених садиб. Бучаннська міська рада реалізовуватиме проект спільно з американською організацією GEM та фондом «Якість життя», які об’єднують зусилля для відбудови в тому числі й приватних помешкань.Наразі йдеться про будівництво перших 11 будинків за типовими індивідуальними проектами.Заплановано збудувати комфортне житло, де кожен будинок матиме площу 120 метрів квадратних.Будівельники готові його реалізувати за 4-5 місяців.Детальніше про проект оновлення вулиці Вокзальної дивіться у відеозвіті...