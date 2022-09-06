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  • 6 вересня 2022
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У Бучі запрацював проект з відновлення житла. Перших 11 будинків - до кінця року



Бучанський міський голова Анатолій Федорук провів зустріч із жителями вулиці Вокзальної у Бучі, приватні будинки яких у перші дні повномасштабного вторгнення зазнали найбільшої руйнації.



Міський голова інформує, що знайдено рішення і розпочинається допомага з відбудови цих, повністю знищених садиб. Бучаннська міська рада реалізовуватиме проект спільно з американською організацією GEM та фондом «Якість життя», які об’єднують зусилля для відбудови в тому числі й приватних помешкань.

Наразі йдеться про будівництво перших 11 будинків за типовими індивідуальними проектами.
Заплановано збудувати комфортне житло, де кожен будинок матиме площу 120 метрів квадратних.
Будівельники готові його реалізувати за 4-5 місяців.

Детальніше про проект оновлення вулиці Вокзальної дивіться у відеозвіті...
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Прес-служба Бучанської міської ради 
 ВІЙНА, відеосюжет, Буча, Федорук Анатолій Петрович
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