У Бучі видають будматеріали для ремонту дахів

У Бучі почали забезпечувати власників приватних будинків, де зруйновані дахи, будівельними матеріалами.
На базі КП «Бучасервіс» запрацював склад, де жителі приватного сектору, відповідно до поданих заяв у ЦНАПі, можуть отримати шифер, металочерепицю, пиломатеріали, цвяхи.
Тривають прорахунки для закупівлі інших будівельних матеріалів: цементу, цегли, металоконструкцій.
Якщо ви проживаєте у приватному секторі і вам потрібно отримати для проведення ремонту даху матеріали, необхідно написати заяву і подати наступні документи:
• Копії паспорта та ідентифікаційного кода
• Копію акта про пошкодження житла
• Копію свідоцтва на право власності.
Телефон для довідок:
+38 04597 40041
Адреса Центру надання адміністративних послуг Бучанської міської ради: вулиця Енергетиків, 12.
Жителі населених пунктів Бучанської громади для подання заяв можуть звернутися у ЦНАП за місцем проживання (приміщення старостатів).