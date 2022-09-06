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  • 6 вересня 2022
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У Бучі видають будматеріали для ремонту дахів

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У Бучі почали забезпечувати власників приватних будинків, де зруйновані дахи, будівельними матеріалами.
На базі КП «Бучасервіс» запрацював склад, де жителі приватного сектору, відповідно до поданих заяв у ЦНАПі, можуть отримати шифер, металочерепицю, пиломатеріали, цвяхи.


Тривають прорахунки для закупівлі інших будівельних матеріалів: цементу, цегли, металоконструкцій.
Якщо ви проживаєте у приватному секторі і вам потрібно отримати для проведення ремонту даху матеріали, необхідно написати заяву і подати наступні документи:
• Копії паспорта та ідентифікаційного кода
• Копію акта про пошкодження житла
• Копію свідоцтва на право власності.

Телефон для довідок:
+38 04597 40041

Адреса Центру надання адміністративних послуг Бучанської міської ради: вулиця Енергетиків, 12.
Жителі населених пунктів Бучанської громади для подання заяв можуть звернутися у ЦНАП за місцем проживання (приміщення старостатів).

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Прес-служба Бучанської міської ради 
 відеосюжет, ВІЙНА, Буча
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