У Бучі видають будматеріали для ремонту дахів

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У Бучі почали забезпечувати власників приватних будинків, де зруйновані дахи, будівельними матеріалами.

На базі КП «Бучасервіс» запрацював склад, де жителі приватного сектору, відповідно до поданих заяв у ЦНАПі, можуть отримати шифер, металочерепицю, пиломатеріали, цвяхи.

Тривають прорахунки для закупівлі інших будівельних матеріалів: цементу, цегли, металоконструкцій.Якщо ви проживаєте у приватному секторі і вам потрібно отримати для проведення ремонту даху матеріали, необхідно написати заяву і подати наступні документи:Телефон для довідок:Адреса Центру надання адміністративних послуг Бучанської міської ради: вулиця Енергетиків, 12.Жителі населених пунктів Бучанської громади для подання заяв можуть звернутися у ЦНАП за місцем проживання (приміщення старостатів).