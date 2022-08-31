У селі Синяк відкрився перший дитячий садок – "Дивограй"

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Це знакова і водночас історична подія для всієї Київщини – в умовах війни вдалося відкрити новий дошкільний заклад там, де ще 5 місяців тому орудували окупанти.
В Синяку та прилеглих селах ніколи не було дошкільного закладу. Тому з початку проектування та будівництва – з 2019 року – до цього об’єкту була прикута особлива увага.
Уже за кілька днів сучасні кімнати і спальні, актова зала, ігрові та спортивні майданчики чекатимуть на наймолодших жителів села.
Це також і нові робочі місця для місцевих мешканців, для батьків – можливість працювати на благо громади.
Дякую усім, хто долучився до будівництва дитсадка: голові Київської обласної військової адміністрації Олексію Кулебі, заступнику керівника Офісу Президента України Кирилу Тимошенку, народним депутатам України Ользі Василевській- Смаглюк та Віталію Безгіну, будівельникам, персоналу закладу, батькам.
А яким вийшов сам заклад, дивіться на відео з відкриття: