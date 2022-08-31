У селі Синяк відкрився перший дитячий садок – "Дивограй"

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Уже за кілька днів сучасні кімнати і спальні, актова зала, ігрові та спортивні майданчики чекатимуть на наймолодших жителів села.Це також і нові робочі місця для місцевих мешканців, для батьків – можливість працювати на благо громади.Дякую усім, хто долучився до будівництва дитсадка: голові Київської обласної військової адміністрації Олексію Кулебі, заступнику керівника Офісу Президента України Кирилу Тимошенку, народним депутатам України Ользі Василевській- Смаглюк та Віталію Безгіну, будівельникам, персоналу закладу, батькам.А яким вийшов сам заклад, дивіться на відео з відкриття: