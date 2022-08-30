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  • 30 серпня 2022
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"Бучанська монета" – у Бучі презентували меморіальний сувенір

«Бучанська монета» – унікальний проєкт, ключовою місією якого є створення меморіального сувеніру про жахливі події, які пережила Буча у лютому-березні 2022 року.



Монети виготовлені з різним покриттям — платина, нікель, золото у номерному футлярі, виготовленому з дуба.
Сувенір упаковано у номерному футлярі, виготовленому з дуба. Загальний тираж цієї колекції 7 500 монет.

Сайт проєкту «Бучанська монета» – www.survivors.in.ua

Реалізували ініціативу Дмитро Воронець і Влад Кушнір – корінні бучанці, які пережили окупацію регіону. Втративши свій бізнес, вони не опустили руки і знайшли у собі сили запустити ідейно важливий проект для громади!
- Ми розробили дизайн монети та втілили наш задум в життя. Трохи пізніше, дуже захопившись цією ідеєю, ми вирішили зробити 3 види монет з різним покриттям і створити для них унікальні футляри. Футляри також розроблені та виготовлені нами, і кожна монета йде в комплекті разом із футляром. 20% від продажу монет було вирішено передати на відновлення міста та підтримку людей, які постраждали від окупації,-- говорить ініціатор проєкту Дмитро Воронець.

Кілька монет вже «роз‘їхалися» світом: їх на пам’ять про візит у місто презентував Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
У різних містах і країнах вони закликають світ зупинити війну, аби ніде і ніколи не повторилася трагедія Бучі.





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Прес-служба Бучанської міської ради 
 ВІЙНА, Буча
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