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  • Сьогодні, 09:27
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Мультимільйонер Баффет побудує в Бучі фабрику-кухню

В Бучі за участі першої леді України Олени Зеленської представили мультимільйонеру та меценату Говарду Баффету проект нового підприємства – фабрики-кухні.

Будівництво фабрики-кухні в Бучі відбуватиметься в контексті продовження ініціативи дружини президента з реформи шкільного харчування у межах відбудови України. Реформ передбачає три варіанти організації харчування в школах:
• кухня повного циклу (у навчальних закладах, де є економічна доцільність і технічно-технологічна можливість; все готують на місці з нуля);
• опорні кухні (з однієї потужної кухні гарячу їжу транспортують до сусідніх шкіл);
• фабрика-кухня (великий обсяг постачання, окрема будівля, у якій готують, охолоджують їжу й транспортують до багатьох шкіл). Фабрика-кухня розрахована на приготування до 10 тисяч порцій. Таким чином можна економити воду та електроенергію, а постачання їжі дітям зробити якісним та безпечним.

Очікується, що «Фабрика-кухня» запрацює 1 вересня 2023 року.
Олена Зеленська:
«Як для кожного українця для мене це місце невимовного болю, за закатованим Росією співвітчизниками.
Та разом з тим Буча жива. І вона має відновитися і жити, бути не тільки місцем пам’яті про російські злочини, але й місцем нового повноцінного життя.
Тому саме тут починаємо будівництво нового підприємства - «Фабрики -кухні».


Як наголосила Олена Зеленська, це частина розпочатої до російського нападу реформи шкільного харчування.
Така «Фабрика-кухня» має змогу підготувати 10 тис порцій: постачання їжі стає систематизованим, безпечним та якісним. А контроль технологічного процесу та дотримання норм НАССР відбуватиметься на якісно новому рівні.

Меценатом проекту став Говард Баффет, американський філантроп та бізнесмен, син відомого інвестора Воррена Баффета.
Потужності виробництва, за потреби, зможуть бути переналаштовані або розширені для забезпечення харчуванням будь-яких верств населення.
«Фабрика- кухня» у Бучі стане пілотним проектом, а в подальшому мережа може бути розповсюджена на інші регіони.

«Зараз, як ви знаєте, ми розпочинаємо навчальний рік. Звісно, Росія не хоче, щоб наші діти вчилися і мали нормальне життя.
Але вони обов’язково будуть отримувати знання. І в них буде найкраще здорове харчування, як ми й планували ще до російського нападу. Ось чому «Фабрика кухня» буде, і пан Баффет побудує її саме в Бучі, яка обов’язково відродиться». – підкреслила перша Леді.











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ВІЙНА, Федорук Анатолій Петрович, освіта, фотофакт, відеосюжет, міжнародна місія, міські новації, Буча, Бучанський район
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