У Бучі продовжують інтегрувати європейські стандарти харчування у школах і дитсадках

Зроблено ще один важливий крок на шляху реалізації амбітного пілотного проекту «Фабрика Кухня», який планується впровадити у співпраці з «World Central Kitchen» та Національною асоціацією громадського харчування.

За ініціативи першої леді України Олени Зеленської рік тому саме у Бучі стартувала реформа шкільного харчування.Європейські стандарти та сучасні технологічні рішення плануємо впроваджувати не лише в освітніх закладах Бучанської громади, а й у школах та дитсадках Бородянської та Немішаївської.«Фабрика кухня» продовжить період глобальної перебудови системи харчування, яку ми вже почали впроваджувати до 24 лютого.Розпочинали з поліпшення якості, поживності страв та безпечності харчових продуктів і завершували ресурсним забезпеченням шкіл. Проект невдовзі стартує, а реформа харчування продовжиться, бо щоденний раціон дітей має і буде здоровим та збалансованим.