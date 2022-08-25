У Бучанській громаді встановлюють додаткові сирени оповіщення

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У населених пунктах Бучанської громади відбувається процес розширення зон оповіщення населення про загрози військового та техногенного характеру.



Проводиться робота про встановленню 28 сирен, які будуть сигналізувати про загрози, – повідомив заступник Бучанського міського голови Сергій Чейчук.

Також облаштовано пульт керування місцевою системою оповіщення. Крім оперативного попередження про загрози нова система дозволить запроваджувати заходи координування апарату міськради, комунальних та оперативних служб.У подальшому планується дообладнати точки оповіщення гучномовцями для проведення інформування громадян.