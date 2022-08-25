У Бучанській громаді встановлюють додаткові сирени оповіщення

У населених пунктах Бучанської громади відбувається процес розширення зон оповіщення населення про загрози військового та техногенного характеру.
Проводиться робота про встановленню 28 сирен, які будуть сигналізувати про загрози, – повідомив заступник Бучанського міського голови Сергій Чейчук.
Зараз вже змонтовані і пройшли перевірку:
- 2 у Ворзелі
- 8 у Бучі (у мікрорайонах Мельники, Склозавод, Тарасівська, Лісова Буча, Яблунська, Нова Буча та дві у центральній частині міста).
Також облаштовано пульт керування місцевою системою оповіщення. Крім оперативного попередження про загрози нова система дозволить запроваджувати заходи координування апарату міськради, комунальних та оперативних служб.
У подальшому планується дообладнати точки оповіщення гучномовцями для проведення інформування громадян.