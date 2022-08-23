Бучанська ДПІ Головного управління ДПС у Київській області

Бучанська державна податкова інспекція Головного управління ДПС у Київській області

У Бучанській ДПІ ГУ ДПС у Київській області працює «гаряча лінія»

для надання консультацій платникам податків:

Територія обслуговування Бучанською державною податковою інспекцією

Переліік адміністративних послуг

Бучанська державна податкова інспекція

Головного управління ДПС у Київській області

Поштова адреса: 08292, Київська обл., м. Буча, вул. Енергетиків, 1 А

Графік роботи:

Понеділок - четвер: 08:00 —17:00.

П'ятниця: 08:00 —15:45.

Обідня перерва: з 12:00 до 12:45.

Технічна перерва для санітарної обробки:

- кожні дві години на 15 хв. з дотриманням усіх протиепідемічних заходів.

Субота, неділя – вихідні дні.

Начальник Бучанської ДПІ Головного управління ДПС у Київській області

Перелік посадових осіб, відповідальних за взаємодію із

суб’єктами господарювання під час впровадження ПРРО

Бучанської ДПІ ГУ ДПС у Київській області:

• Реєстрація та облік платників• Приймання податкової, фінансової та іншої звітності платників• Реєстрація фізичних осіб – платників податків, формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб• Реєстрація та облік реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операційЕлектронна пошта:Електронна поштадля подання громадянами письмових звернень:Електронна поштадля отримання публічної інформації:- маршрутне таксі №422 «Київ-Буча» до зупинки в м. Буча, вул.Вокзальна,71 (залізнична станція «Буча»);- маршрутні таксі №381 «Київ-Буча» до зупинки в м. Буча,вул.Вокзальна,71 (залізнична станція «Буча») пішки;; до зупинки в м. Буча, вул.Вокзальна,71 (залізнична станція «Буча»);до зупинки в м. Буча, вул.Вокзальна,71 (залізнична станція «Буча»);до зупинки в м. Буча, вул.Вокзальна,71 (залізнична станція «Буча»).Головний державний інспектор Щодо реєстрації та сфери застосування програмних РРО