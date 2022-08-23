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  • 23 серпня 2022
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Бучанська ДПІ Головного управління ДПС у Київській області


Бучанська державна податкова інспекція Головного управління ДПС у Київській області



У Бучанській ДПІ ГУ ДПС у Київській області працює «гаряча лінія»
для надання консультацій платникам податків:


+38 04597 48590

• номер телефону, за яким платники можуть записатися на прийом в ЦОП;
• координація надання адміністративних послуг – модератор;
• з питань застосування РРО/ПРРО, ліцензування;
• приймальня громадян;
• запит на отримання публічної інформації;
• отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;
• електронна звітність.

Територія обслуговування Бучанською державною податковою інспекцією



Бучанський район
Бучанська міська ОТГ:
м.Буча, селище Ворзель,
селище Бабинці, село Блистваця,
село Буда-Бабинецька,
село Вороньківка, село Гаврилівка,
село Здвижівка, село Мироцьке,
село Луб’янка, село Раківка,
село Синяк, село Тарасівщина, село Червоне.

Переліік адміністративних послуг


• Реєстрація та облік платників
• Приймання податкової, фінансової та іншої звітності платників
• Реєстрація фізичних осіб – платників податків, формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб
• Реєстрація та облік реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій

Бучанська державна податкова інспекція
Головного управління ДПС у Київській області
Поштова адреса: 08292, Київська обл., м. Буча, вул. Енергетиків, 1 А


Електронна пошта:
[email protected]

Електронна пошта
для подання громадянами письмових звернень:
[email protected]

Електронна пошта
для отримання публічної інформації:
[email protected]

Графік роботи:
Понеділок - четвер: 08:00 —17:00.
П'ятниця: 08:00 —15:45.
Обідня перерва: з 12:00 до 12:45.
Технічна перерва для санітарної обробки:
- кожні дві години на 15 хв. з дотриманням усіх протиепідемічних заходів.
Субота, неділя – вихідні дні.


Cхема проїзду
від станції метро «Академмістечко»в м.Київ - маршрутне таксі №422 «Київ-Буча» до зупинки в м. Буча, вул.Вокзальна,71 (залізнична станція «Буча»);
від станції метро «Академмістечко»в м.Київ - маршрутні таксі №381 «Київ-Буча» до зупинки в м. Буча,вул.Вокзальна,71 (залізнична станція «Буча») пішки;
приміське маршрутне таксі№15К «Буча-Мироцьке»; до зупинки в м. Буча, вул.Вокзальна,71 (залізнична станція «Буча»);
приміське маршрутне таксі№23 «Буча-Гаврилівка» до зупинки в м. Буча, вул.Вокзальна,71 (залізнична станція «Буча»);
приміське маршрутне таксі№424 «Буча-Ворзель» до зупинки в м. Буча, вул.Вокзальна,71 (залізнична станція «Буча»).

Місця паркування та під’їзні шляхи знаходяться перед (поруч) приміщенням ЦОП за адресою : Київська обл., м. Буча, вул. Енергетиків, 1А.



Начальник Бучанської ДПІ Головного управління ДПС у Київській області


Ступак Людмила Володимирівна,
Державний службовець 5 рангу

Перелік посадових осіб, відповідальних за взаємодію із
суб’єктами господарювання під час впровадження ПРРО
Бучанської ДПІ ГУ ДПС у Київській області:

Павшок Дарина Ігорівна
Головний державний інспектор Щодо реєстрації та сфери застосування програмних РРО
+38 04597 48590
Бучанська ДПІ, податкова
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