Бучанська ДПІ Головного управління ДПС у Київській області

Бучанська державна податкова інспекція Головного управління ДПС у Київській області
для надання консультацій платникам податків:
+38 04597 48590
• номер телефону, за яким платники можуть записатися на прийом в ЦОП;
• координація надання адміністративних послуг – модератор;
• з питань застосування РРО/ПРРО, ліцензування;
• приймальня громадян;
• запит на отримання публічної інформації;
• отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;
• електронна звітність.
Територія обслуговування Бучанською державною податковою інспекцією
Бучанський район
Бучанська міська ОТГ:
м.Буча, селище Ворзель,
селище Бабинці, село Блистваця,
село Буда-Бабинецька,
село Вороньківка, село Гаврилівка,
село Здвижівка, село Мироцьке,
село Луб’янка, село Раківка,
село Синяк, село Тарасівщина, село Червоне.
Переліік адміністративних послуг
• Реєстрація та облік платників
• Приймання податкової, фінансової та іншої звітності платників
• Реєстрація фізичних осіб – платників податків, формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб
• Реєстрація та облік реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій
Головного управління ДПС у Київській області
Поштова адреса: 08292, Київська обл., м. Буча, вул. Енергетиків, 1 А
Електронна пошта:
[email protected]
Електронна пошта
для подання громадянами письмових звернень:
[email protected]
Електронна пошта
для отримання публічної інформації:
[email protected]
Понеділок - четвер: 08:00 —17:00.
П'ятниця: 08:00 —15:45.
Обідня перерва: з 12:00 до 12:45.
Технічна перерва для санітарної обробки:
- кожні дві години на 15 хв. з дотриманням усіх протиепідемічних заходів.
Субота, неділя – вихідні дні.
Cхема проїзду
• від станції метро «Академмістечко»в м.Київ - маршрутне таксі №422 «Київ-Буча» до зупинки в м. Буча, вул.Вокзальна,71 (залізнична станція «Буча»);
• від станції метро «Академмістечко»в м.Київ - маршрутні таксі №381 «Київ-Буча» до зупинки в м. Буча,вул.Вокзальна,71 (залізнична станція «Буча») пішки;
• приміське маршрутне таксі№15К «Буча-Мироцьке»; до зупинки в м. Буча, вул.Вокзальна,71 (залізнична станція «Буча»);
• приміське маршрутне таксі№23 «Буча-Гаврилівка» до зупинки в м. Буча, вул.Вокзальна,71 (залізнична станція «Буча»);
• приміське маршрутне таксі№424 «Буча-Ворзель» до зупинки в м. Буча, вул.Вокзальна,71 (залізнична станція «Буча»).
Місця паркування та під’їзні шляхи знаходяться перед (поруч) приміщенням ЦОП за адресою : Київська обл., м. Буча, вул. Енергетиків, 1А.
Начальник Бучанської ДПІ Головного управління ДПС у Київській області
Ступак Людмила Володимирівна,
Державний службовець 5 рангу
суб’єктами господарювання під час впровадження ПРРО
Бучанської ДПІ ГУ ДПС у Київській області:
Павшок Дарина Ігорівна
Головний державний інспектор Щодо реєстрації та сфери застосування програмних РРО
+38 04597 48590