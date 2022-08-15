У Бучанському районі працює мобільна бригада лікарів від UNICEF (графік)

На території Бучанського району за підтримки UNICEF продовжується реалізація ПРОЄКТУ «МОБІЛЬНА БРИГАДА ЛІКАРІВ».
— кардіограму,
— виміряти тиск,
— сатурацію,
— рівень цукру.
з 10:00 до 16:00 год.
м. Буча
15.08.2022 – внутрішній двір будинків № 203-Б, 203-В, 203-Г по вул. Яблунській в
15.08.2022 – вул. Ярослава Мудрого, 10, ЖК «Паркова Оселя»
16.08.2022 – вул. Центральна, 33, біля магазину «РОМАШКА», м. Буча
16.08.2022 – вул. Пушкінська, 2к , ЖК «Річ Таун», біля магазину «ПОКУПАЙКА»
17.08.2022 – вул. Тарасівська, 30, біля магазину «ЗОРЯНИЙ»
18.08.2022 – вул. Тургенєва, 1а (біля Тарного заводу), м. Буча
с. Раківка
17.08.2022 – вул. Гагаріна, 10в (біля Бібліотеки)
смт Ворзель, (Кічеєво)
18.08.2022 – вул. Котляревського, 19
с. Червоне
19.08.2022 – вул. Покровська, 46-В
с. Вороньківка
19.08.2022 – вул. Кудрявцева, 87 (з 10.00 до 13.00) та вул. Кудрявцева, 30-33 (з 13.30 до 16.00)