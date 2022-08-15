Буча: Власники зруйнованих домоволодінь необхідно подати заяву до 1 вересня

власникам таких домоволодінь необхідно звернутись до міської ради із заявою встановленого зразка і надати документи згідно переліку:

• Копію паспорту (всіх власників)

• Копію індифікаційного коду (всіх власників)

• Копію правовстановлюючих документів (всіх власників)

• Копію технічного паспорту домоволодіння;

• Копію акта про обстеження, або експертного звіту,а у разі відсутності звіту довідку з відділу архітектури про прошкоджене майно.

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