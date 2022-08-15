Художниця із Бучі представила свої роботи про біль війни

Привіт друзі!

Своїм дописом, хочу підтримати свою подругу, нашу землячку, художницю із Бучі Alina Kosenko.

Аліна відкрила виставку своїх картин під назвою Stop War в Литві🇱🇹в чудовому місті Паланга, на березі Балтійського моря.

Ця виставка присвячена постраждалим дітям у війні України 🇺🇦з Росією. Кошти від продажу картин, підуть на підтримку українських дітей, які постраждали від агресії Росії. Майже весь світ підтримує переселенців з України і давайте ми підтримаємо нашу землячку, яка вирішила зробити таку добру справу💙💛Я знаю, скільки часу, Аліна працювала над цією виставкою. Робіть репост, нехай як найбільше людей, побачать роботи нашої землячки! Всі питання, стосовно придбання картин, задавайте безпосередньo Аліні.

Все буде Україна💙💛! Тому що, ми обираємо щасливе мирне життя!