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Художниця із Бучі представила свої роботи про біль війни

Про пекучі рани «розповідають» картини бучанки Аліни Косенко в Паланзі
Кожен дотик пензлика, тон і напівтон - це ніби постріл у душу і серце

Марина Николайчук написала на своїй сторінці фейсбук:
Привіт друзі!
Своїм дописом, хочу підтримати свою подругу, нашу землячку, художницю із Бучі Alina Kosenko.
Аліна відкрила виставку своїх картин під назвою Stop War в Литві🇱🇹в чудовому місті Паланга, на березі Балтійського моря.
Ця виставка присвячена постраждалим дітям у війні України 🇺🇦з Росією. Кошти від продажу картин, підуть на підтримку українських дітей, які постраждали від агресії Росії. Майже весь світ підтримує переселенців з України і давайте ми підтримаємо нашу землячку, яка вирішила зробити таку добру справу💙💛Я знаю, скільки часу, Аліна працювала над цією виставкою. Робіть репост, нехай як найбільше людей, побачать роботи нашої землячки! Всі питання, стосовно придбання картин, задавайте безпосередньo Аліні.
Все буде Україна💙💛! Тому що, ми обираємо щасливе мирне життя!


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Прес-служба Бучанської міської ради 
 ВІЙНА, Буча, фотофакт
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