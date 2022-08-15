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  • Сьогодні, 10:03
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У 30 будинках Ірпеня вже замінили пошкоджені вікна й двері. На черзі ще 50

Більш ніж у 30 будинках в Ірпені вже замінили пошкоджені під час бойових дій вікна й двері, ще в 50 будинках ці роботи планують закінчити до кінця серпня. Про це повідимив Ірпінський міський голова Олександр Маркушин.


Він розповів, що заміна вікон і дверей відбувається в місті за двома державними програмами. За одною з них роботи виконують підрядники, а друга програма, яка реалізовується через Укрзалізницю, передбачає самостійне встановлення наданих містянам вікон.

«Приїжджають замірники, і через два тижні вже привозять вікна, а люди самі їх установлюють. Ця програма дозволяє нам більше охопити наше місто. Там не треба чекати, коли заплатять підряднику, бо держава вже заплатила наперед Укрзалізниці, і нам просто видають ці вікна», – зазначив мер.


За словами Маркушина, прискорити відновлення будинків у місті дозволить надана обласною адміністрацією допомога в розмірі 25 млн грн. Ці кошти виділені на закупівлю будівельних матеріалів.

«Наше місто на сто відсотків пройшли експерти, є висновки експертизи, і мешканцям будинків потрібно зробити кошториси, де ми зможемо подивитися, скільки треба матеріалів. Ми почали збирати дані про потреби від ОСББ, від приватних ЖЕКів і нашого комунального підприємства «УЖКГ “Ірпінь”». Ми купуємо матеріал, видаємо їм, а вони роблять роботу. Люди збирають кошти виключно на виконання цих робіт. Я впевнений, що це прискорить відновлення нашого міста», – відзначив міський голова.


При цьому він підкреслив, що до зими необхідно відновити максимальну кількість дахів, «бо якщо це не зробити, навесні треба буде ремонтувати ще два поверхи». Мер зауважив, що це буде залежати від державного фінансування.

Маркушин також спростував думку про те, що в Ірпені нібито повільно відновлюють будинки, аби місто довше залишалося майданчиком для відвідин іноземних делегацій.
Ірпінь-ТБ, itvua.tv 
 ВІЙНА, Маркушин, Ірпінь
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