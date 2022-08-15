У 30 будинках Ірпеня вже замінили пошкоджені вікна й двері. На черзі ще 50

Більш ніж у 30 будинках в Ірпені вже замінили пошкоджені під час бойових дій вікна й двері, ще в 50 будинках ці роботи планують закінчити до кінця серпня. Про це повідимив Ірпінський міський голова Олександр Маркушин.

«Приїжджають замірники, і через два тижні вже привозять вікна, а люди самі їх установлюють. Ця програма дозволяє нам більше охопити наше місто. Там не треба чекати, коли заплатять підряднику, бо держава вже заплатила наперед Укрзалізниці, і нам просто видають ці вікна», – зазначив мер.

«Наше місто на сто відсотків пройшли експерти, є висновки експертизи, і мешканцям будинків потрібно зробити кошториси, де ми зможемо подивитися, скільки треба матеріалів. Ми почали збирати дані про потреби від ОСББ, від приватних ЖЕКів і нашого комунального підприємства «УЖКГ “Ірпінь”». Ми купуємо матеріал, видаємо їм, а вони роблять роботу. Люди збирають кошти виключно на виконання цих робіт. Я впевнений, що це прискорить відновлення нашого міста», – відзначив міський голова.