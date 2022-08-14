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Автор і ведучий “Орла і Решки” Синельников одружився в деокупованій Бучі

Євген Синельников, автор і ведучий шоу "Орел і Решка", вдруге одружився. Побралася пара у Бучі, у власному будинку, понівеченому окупантами. Його обраницею стала продюсерка у компанії BADOEVTEAM, співзасновниця рекламної агенції BADOEV ID Наталія Кліпа.

Родинне свято закохані вирішили справити у місці, яке стало для пари символічним. Найближчих Синельников та Кліпа зібрали у своєму будинку в Бучі, де на початку війни ховалися з родиною від російських військ (переховувалися два тижні у підвалі). Як і в багатьох інших жителів міста, окупанти пошкодили будинок - розтрощили його частину.

Символічно, що освідчився Євген Синельников своїй обраниці зробив наприкінці березня у Гостомелі, під ворожими обстрілами, адже розумів, що іншого разу може вже й не бути. На урочистій церемонії був присутній й зірковий друг пари, режисер Алан Бадоєв, який показав декілька кадрів з весілля в Інстаграмі: "...Кохання переможе все. Вірю в вас, люблю та знаю, що це на все життя. Ви є одне в одного", - написав Бадоєв.

Життя - перемагає!!!

освідчився Євген Синельников своїй обраниці наприкінці березня у Гостомелі. Синельников це зробив просто під ворожими обстрілами, адже розумів, що іншого разу може вже й не бути.


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Буча, Гостомель, ВІЙНА
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