Автор і ведучий “Орла і Решки” Синельников одружився в деокупованій Бучі

освідчився Євген Синельников своїй обраниці наприкінці березня у Гостомелі. Синельников це зробив просто під ворожими обстрілами, адже розумів, що іншого разу може вже й не бути.

Євген Синельников, автор і ведучий шоу "Орел і Решка", вдруге одружився. Побралася пара у Бучі, у власному будинку, понівеченому окупантами. Його обраницею стала продюсерка у компанії BADOEVTEAM, співзасновниця рекламної агенції BADOEV ID Наталія Кліпа.Родинне свято закохані вирішили справити у місці, яке стало для пари символічним. Найближчих Синельников та Кліпа зібрали у своєму будинку в Бучі, де на початку війни ховалися з родиною від російських військ (переховувалися два тижні у підвалі). Як і в багатьох інших жителів міста, окупанти пошкодили будинок - розтрощили його частину.Символічно, що освідчився Євген Синельников своїй обраниці зробив наприкінці березня у Гостомелі, під ворожими обстрілами, адже розумів, що іншого разу може вже й не бути. На урочистій церемонії був присутній й зірковий друг пари, режисер Алан Бадоєв, який показав декілька кадрів з весілля в Інстаграмі: "...Кохання переможе все. Вірю в вас, люблю та знаю, що це на все життя. Ви є одне в одного", - написав Бадоєв.Життя - перемагає!!!