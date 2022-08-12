Ексмер Ірпеня Володимир Карплюк очолив представництво Конфедерації будівельників в Київській області

Член Ради директорів Конфедерації будівельників України (КБУ), СЕО Інвестиційної групи «Molodist» і Товариства «Відважних» Володимир Карплюк очолив представництво Конфедерації в Київській області. Таке рішення було ухвалене сьогодні на розширеному засіданні Ради директорів КБУ.
У засіданні, зокрема, взяли участь очільник парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко, його заступниця, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк, заступниця Міністра розвитку громад і територій Наталія Козловська, заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій – Уповноважений із питань внутрішньо переміщених осіб Павло Козирєв, голова Державної інспекції архітектури та містобудування Семен Кривонос, президент КБУ Лев Парцхаладзе.
Головною темою зібрання було подолання наслідків російської воєнної агресії в Україні та координація дій у питанні відбудови країни.
Володимир Карплюк був Ірпінським міським головою у 2014–2018 рр. У 2017 р. увійшов у двадцятку найпрогресивніших мерів України відповідно до «Рейтингу українських мерів-інноваторів». З 2018 р. очолює Інвестиційну раду Ірпеня.