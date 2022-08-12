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Ексмер Ірпеня Володимир Карплюк очолив представництво Конфедерації будівельників в Київській області

Володимир Карплюк очолив представництво Конфедерації будівельників України в Київській області

Член Ради директорів Конфедерації будівельників України (КБУ), СЕО Інвестиційної групи «Molodist» і Товариства «Відважних» Володимир Карплюк очолив представництво Конфедерації в Київській області. Таке рішення було ухвалене сьогодні на розширеному засіданні Ради директорів КБУ.



У засіданні, зокрема, взяли участь очільник парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко, його заступниця, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк, заступниця Міністра розвитку громад і територій Наталія Козловська, заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій – Уповноважений із питань внутрішньо переміщених осіб Павло Козирєв, голова Державної інспекції архітектури та містобудування Семен Кривонос, президент КБУ Лев Парцхаладзе.

Головною темою зібрання було подолання наслідків російської воєнної агресії в Україні та координація дій у питанні відбудови країни.

«У країні війна, і величезна кількість приватного майна, соціальної інфраструктури, дорожньої інфраструктури знищена. Країну однозначно чекає в найближчий період будівельний бум. Якщо наша держава не організує все, щоби компанії України і Європи були зацікавлені активно розвивати будівельну галузь, ми можемо отримати велику проблему: українці не матимуть куди фізично повернутися й будуть мимоволі шукати прихистку за кордоном. Через це може бути величезний і демографічний, і економічний спад у нашій країні, тому ми маємо вже сьогодні думати про те, яким саме чином ми будемо розвивати напрямок будівництва й відбудови нашої країни. Ми не можемо говорити, що якщо десь ще літають снаряди, це є причиною для того, щоби не вести активну відбудову житла наших мешканців», – зазначив після засідання в коментарі журналістам Володимир Карплюк.


Володимир Карплюк був Ірпінським міським головою у 2014–2018 рр. У 2017 р. увійшов у двадцятку найпрогресивніших мерів України відповідно до «Рейтингу українських мерів-інноваторів». З 2018 р. очолює Інвестиційну раду Ірпеня.
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Ірпінь ТБ, www.itvua.tv 
 Ірпінь, Карплюк, Ірпінь ТБ
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