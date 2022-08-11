ВПО, зміни від 7 серпня: Отримувати виплати можна на підставі довідки або Є-Документу

Внутрішньо переміщені особи можуть отримувати соціальні послуги та виплати на підставі довідки від ДМС України або Є-Документу - таку можливість ВПО мають з 7 серпня.

Її передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 01 липня 2022 р. № 755, ініційованою Мінреінтеграції спільно з Мінсоцполітики та Державною міграційною службою України.Внесені постановою зміни спрямовані суттєво спростити життя людям, які перемістилися із зон бойових дій та втратили документи. Відтепер вони можуть ставати на облік, реєструватись та отримувати допомогу від держави як внутрішньо переміщені особи навіть без наявності паспорта. Натомість ВПО достатньо надати довідку від ДМС України або тимчасовий документ, який посвідчує особу під час воєнного стану – Є-Документ, доступний у застосунку «Дія».Крім того, громадяни можуть отримати довідку про те, що особа звернулася за оформленням паспорта-книжечки або вклеювання до нього фотокартки при досягненні 25-, 45-річного віку, але такий документ оформляється лише в територіальному підрозділі ДМС України.