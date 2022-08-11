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35 млн гривень заборгували Ірпіньводоканалу

Заборгованість водокористувачів зростає
Станом на 01.08. 2022 р. вона складає
за послуги з водопостачання — 15 948 674 млн грн,
за послуги з водовідведення — 19 060 058 млн. грн.

Чимала сума, яка б могла допомогти втілити багато планових робіт в реальність, які у зв’язку з значним підвищенням цін автоматично відклалися “на потім”.

Зараз в Україні діє мораторій на підвищення будь-яких тарифів на комунальні послуги, а тому саме час провести оплату спожитих послуг.

Комунальне підприємство ІРПІНЬВОДОКАНАЛ НАГАДУЄ:


Чому потрібно заплатити?
Фінансове становище українських родин зараз дуже непросте. Але не забуваймо, що після перемоги борги таки доведеться заплатити. Українці звільнені від пені і штрафів за несплату комунальних послуг. Але загалом оплату комуналки в Україні не відмінено, адже комунальники працюють як і раніше.
Ми вдячні кожному споживачу, який допомагає тримати комунальний тил, адже це частинка перемоги! Навіть часткова оплата послуг є дуже цінною для нас і допомагає КП «Ірпіньводоканал» працювати безперебійно.

Загалом, споживачами послуг КП “Ірпіньводоканал” зареєстровано більше 74334 тисяч абонентів, з яких близько 60% повністю розраховані за послуги, а 6 % мають лише місячну заборгованість. Решта споживачів (34%) заборгували 35008733,89 млн. грн.

Якщо у вас виникла будь-яка проблема/запитання, будь ласка, зателефонуйте нам за тел. (04597) 62-833 або (067) 219-84-80.
Окрім того, нагадуємо, що КП «Ірпіньводоканал» надає послуги тільки холодного водопостачання та каналізації!
ЩОДО ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КПП «Теплокомунсервіс»! (04597) 40-315.
Якщо зникла і гаряча, і холодна вода, то це може бути аварія у будинку. Будь ласка, зателефонуйте до диспетчерської служби КП «Ірпіньводоканал» (04597) 62-828; до ЖЕКу або ОСББ.
Години роботи КП «Ірпіньводоканал» 8:00 – 16:30
Абонентській відділ: (04597) 62-833, (067) 219-84-80
Диспетчерська: (098) 535 02 76, (095) 647 34 55
Ірпіньводоканал, Ірпінь, Буча, Ворзель
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