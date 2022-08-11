35 млн гривень заборгували Ірпіньводоканалу

Комунальне підприємство ІРПІНЬВОДОКАНАЛ НАГАДУЄ:

Чимала сума, яка б могла допомогти втілити багато планових робіт в реальність, які у зв’язку з значним підвищенням цін автоматично відклалися “на потім”.Зараз в Україні діє мораторій на підвищення будь-яких тарифів на комунальні послуги, а тому саме час провести оплату спожитих послуг.Фінансове становище українських родин зараз дуже непросте. Але не забуваймо, що після перемоги борги таки доведеться заплатити. Українці звільнені від пені і штрафів за несплату комунальних послуг. Але загалом оплату комуналки в Україні не відмінено, адже комунальники працюють як і раніше.Ми вдячні кожному споживачу, який допомагає тримати комунальний тил, адже це частинка перемоги! Навіть часткова оплата послуг є дуже цінною для нас і допомагає КП «Ірпіньводоканал» працювати безперебійно.