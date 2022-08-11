Про зміни для українських водіїв у ЄС

ПРИКЛАД:

Розглянемо кілька життєвих ситуацій.



Наприклад, людина виїхала під час війни до Польщі та отримала тимчасовий захист. Наразі в неї закінчився термін дії посвідчення водія, яке було видано вперше. Таке посвідчення є дійсним протягом 2 років і потім підлягає обміну. В Україні на час дії воєнного стану такі протерміновані посвідчення водія вважаються дійсними. Відтепер на території країн-членів ЄС такі посвідчення водія теж вважаються дійсними. Не треба витрачати свій час отримання польського посвідчення водія або їхати до України задля обміну.



Важливо, якщо термін дії посвідчення водія виданого в Україні закінчився до початку 2022 року, то його все ж треба обміняти. Оскільки до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у особи була можливість потурбуватися про належний стан своїх документів.



Інший приклад. Людина виїхала потягом до Угорщини і в неї було з собою українське посвідчення водія старого зразка — оформлене лише кирилицею і без зазначення терміну дії. Особа отримала тимчасовий захист і бажає керувати транспортним засобом в Угорщині. З липня відповідно до нового Регламенту вона може користуватись у ЄС посвідченням оформленим лише кирилицею. Більше немає вимоги мати з собою завірений переклад або додаток у формі книжечки — міжнародне посвідчення водія. Достатньо мати документ, що посвідчує особу.



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https://hsc.gov.ua/index/poslugi/faq



Набув чинності Регламент користування українськими національними посвідченнями водія в країнах ЄС. Зміни стосуються лише осіб, які користуються тимчасовим або належним захистом в країнах ЄС.Цей документ встановлює спеціальні правила щодо протермінованих, втрачених або викрадених українських посвідчень водія. Все аби зменшити адміністративний тиск.• користуватися українським посвідченням водія без необхідності його обміну протягом всього періоду перебування під захистом, а не лише впродовж 6 місяців;• користуватися українським посвідченням водія старого зразка, яке оформлене лише кирилицею і не має терміну дії, без необхідності мати додатково завірений переклад або міжнародне посвідчення водія;• користуватися українським посвідченням водія навіть у разі закінчення терміну його дії у 2022 році (це є актуальним для посвідчень виданих вперше з терміном дії 2 роки);• отримати тимчасове (на період перебування під захистом) посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи викрадення українського посвідчення водія без складання іспитів — достатньо проведення країною ЄС перевірки дійсності отриманого в Україні права на керування, а також перевірки відповідності стандартам фізичної та психічної придатності до керування.