У Бучі повторний рейдерський захват комунальної землі на 2 Га

Земельна ділянка комунальної власності, яка розташована в м. Буча по вул. Лісовій, 1-А, площею понад 2 га. (поблизу тенісного клубу «КАМПА»), на якій згідно Генерального плану м. Буча передбачено будівництво дитячого садочку та зеленої зони (скверу), - знову перебуває під загрозою багатоквартирної забудови.
У Бучі "тітушки" побилися з поліцією і місцевими жителями
Про це повідомив секретар міської ради в Бучанської міської ради Тарас Шаправський:
Це та сама ділянка, яку зусиллями громади, Бучанської міської ради, судових та правоохоронних органів повернуто до комунальної власності і передано в постійне користування КП «Бучазеленбуд», зупинивши незаконне будівництво.
Фото, яке додається, нагадує про події вересня 2018 року, коли забудовник з використанням так званих «тітушок» знищив вікові дерева та побив місцевих мешканців, які стали на їх захист.
Здавалося б, питання закрито, але забудовник ТОВ «Комфорт ЛТД», ОК «ЖБК КАМПА-ПАРК» у змові з державним реєстратором Сквирської міської ради за допомогою «реєстраційного рейдерства» та відверто шахрайських дій вирішили повернути право на користування землею громади для її подальшої забудови.
Так, 11 лютого 2022 року державний реєстратор Сквирської міської ради Київської області зареєстрував право власності на об’єкт незавершеного будівництва – багатоквартирний житловий будинок за адресою: м. Буча, вул. Лісова, 1-А з відсотком готовності – 12%.
Більше того, в подальшому незаконно зареєстрований об᾽єкт незавершеного будівництва ‒ «Багатоквартирний житловий будинок» по вул. Лісова, 1-а, в м. Буча Київської обл. було передано в іпотеку згідно договору від 26.05.2022 № 1803, укладеного між ОК «ЖБК «Кампа-Парк» та Мирончуком Антоном Анатолійовичем, як вид забезпечення виконання основного зобов᾽язання за договором позики від 26.05.2022 № 1802 на суму 90 000,00 грн.
📌 державний реєстратор здійснив реєстрацію права власності на об’єкт незавершеного будівництва за ТОВ «Комфорт ЛТД» та ОК «ЖБК «Кампа-Парк» без документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою по вул. Лісовій, 1-А, оскільки договір оренди було припинено ще у 2020 році. Вказане є грубим порушенням вимог абз. 2 ч. 12 та п. 68 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 (далі – Порядок № 1127);
📌 забудовник не мав дозвільних документів на початок будівництва, зокрема повідомлення про початок виконання будівельних робіт, а реєстрація незавершеного будівництва без наявності в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва запису сама по собі є незаконною (п. 2) ч. 1 ст. 271 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»);
📌 документи, які подані державному реєстратору для вчинення реєстраційних дій мають ознаки підробки, зокрема: технічний паспорт на об᾽єкт незавершеного будівництва «Багатоквартирний житловий будинок» по вул. Лісова, 1-а, в м. Буча Київської обл. був виготовлений товариством з обмеженою відповідальністю «Малинське бюро технічної інвентаризації» станом на 14.02.2022 р. на замовлення ОК «ЖБК «Кампа-Парк».
При цьому, державний реєстратор здійснив реєстраційні дії щодо реєстрації даного об᾽єкта незавершеного будівництва на три дні раніше, тобто 11.02.2022 13:10:26.
Виходить, що державний реєстратор вчинив реєстраційні дії не маючи технічного паспорта на об’єкт, що є грубим порушенням законодавства;
📌 земельна ділянка по вул. Лісовій,1-А перебувала і перебуває під арештом на підставі ухвали Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 18.11.2019 р. у справі № 359/10622/19 та постанови державного виконавця Бучанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області серія та номер: 59784269, виданий 13.08.2019.
В таких умовах, державному реєстратору категорично заборонено вчиняти реєстраційні дії, однак він це зробив.
✅ Враховуючи грубі порушення вимог законодавства державним реєстратором Сквирська міська рада, що спрямовані на рейдерське захоплення земельної ділянки комунальної власності по вул. Лісовій, 1-А, Бучанська міська рада подала скаргу до Офіс протидії рейдерству Міністерство юстиції України для проведення перевірки та скасування незаконних рішень державного реєстратора та приватного нотаріуса і відновлення порушених прав Бучанської громади.
З цією метою нами подано заяви про вчинення кримінальних правопорушень до Бучанська окружна прокуратура Київської області, Бучанське районне управління поліції ГУНП в Київській області.