У Бучі повторний рейдерський захват комунальної землі на 2 Га

Земельна ділянка комунальної власності, яка розташована в м. Буча по вул. Лісовій, 1-А, площею понад 2 га. (поблизу тенісного клубу «КАМПА»), на якій згідно Генерального плану м. Буча передбачено будівництво дитячого садочку та зеленої зони (скверу), - знову перебуває під загрозою багатоквартирної забудови.



У Бучі "тітушки" побилися з поліцією і місцевими жителями

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Вказані рішення державного реєстратора і приватного нотаріуса є відверто незаконними, оскільки:

📌 державний реєстратор здійснив реєстрацію права власності на об’єкт незавершеного будівництва за ТОВ «Комфорт ЛТД» та ОК «ЖБК «Кампа-Парк» без документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою по вул. Лісовій, 1-А, оскільки договір оренди було припинено ще у 2020 році. Вказане є грубим порушенням вимог абз. 2 ч. 12 та п. 68 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 (далі – Порядок № 1127);

📌 забудовник не мав дозвільних документів на початок будівництва, зокрема повідомлення про початок виконання будівельних робіт, а реєстрація незавершеного будівництва без наявності в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва запису сама по собі є незаконною (п. 2) ч. 1 ст. 271 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»);

📌 документи, які подані державному реєстратору для вчинення реєстраційних дій мають ознаки підробки, зокрема: технічний паспорт на об᾽єкт незавершеного будівництва «Багатоквартирний житловий будинок» по вул. Лісова, 1-а, в м. Буча Київської обл. був виготовлений товариством з обмеженою відповідальністю «Малинське бюро технічної інвентаризації» станом на 14.02.2022 р. на замовлення ОК «ЖБК «Кампа-Парк».

На моє глибоке переконання, як юриста з 10 річним стажем і в минулому правоохоронця, державний реєстратор точно розумів, що він вчиняє незаконні дії і приймає незаконні рішення. Тому це питання має бути предметом дослідження правоохоронних органів.

З цією метою нами подано заяви про вчинення кримінальних правопорушень до Бучанська окружна прокуратура Київської області, Бучанське районне управління поліції ГУНП в Київській області.