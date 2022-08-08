Бучанська міська рада провела пресконференцію на тему ідентифікації тіл, знайдених у громаді після деокупації.
Тема прес-конференції, що відбулася в Публічна бібліотека Бучанської громади, актуальна і болюча для Бучанської громади та країни.
«Загиблі в Бучі: підсумки ідентифікації тіл у Бучанській громаді», на якій заступниця Бучанський міський голова Михайлина Скорик та начальник ритуальної служби КП "Бучасервіс" Капличний Сергійович Сергій відповіли на запитання вітчизняних та зарубіжних ЗМІ.
► 458 тіл знайдено (366 чоловіків, 86 жінок, 5 неопізнаних, 1 мішок з частинами тіл, які неможливо опізнати як тіло)
► З них вбиті -419
Причини смерті інших встановлюються.
► 12 дітей (за європейським стандартом до 21 року )
► у 5 тіл неможливо визначити навіть стать. Здебільшого це пов‘язано з тим, що всі вони спалені.
► понад 50 тіл ще не забрані з моргів.
Відеосюжет заходу монтується.