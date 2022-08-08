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  • 8 серпня 2022
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Бучанська міська рада провела пресконференцію на тему ідентифікації тіл

Серед знайдених тіл у Бучі після окупації – 12 дітей і мішок з неопізнаними частинами тіл

Бучанська міська рада провела пресконференцію на тему ідентифікації тіл, знайдених у громаді після деокупації.

Тема прес-конференції, що відбулася в Публічна бібліотека Бучанської громади, актуальна і болюча для Бучанської громади та країни.
«Загиблі в Бучі: підсумки ідентифікації тіл у Бучанській громаді», на якій заступниця Бучанський міський голова Михайлина Скорик та начальник ритуальної служби КП "Бучасервіс" Капличний Сергійович Сергій відповіли на запитання вітчизняних та зарубіжних ЗМІ.

Офіційна статистика на 8 серпня 2022 по Бучанській громаді наразі така:
► 458 тіл знайдено (366 чоловіків, 86 жінок, 5 неопізнаних, 1 мішок з частинами тіл, які неможливо опізнати як тіло)
► З них вбиті -419

Причини смерті інших встановлюються.
► 12 дітей (за європейським стандартом до 21 року )
► у 5 тіл неможливо визначити навіть стать. Здебільшого це пов‘язано з тим, що всі вони спалені.
► понад 50 тіл ще не забрані з моргів.















Відеосюжет заходу монтується.

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Прес-служба Бучанської міської ради 
 відеосюжет, Буча, фотофакт, ВІЙНА
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