Бучанська міська рада провела пресконференцію на тему ідентифікації тіл

Офіційна статистика на 8 серпня 2022 по Бучанській громаді наразі така:

► 458 тіл знайдено (366 чоловіків, 86 жінок, 5 неопізнаних, 1 мішок з частинами тіл, які неможливо опізнати як тіло)

► З них вбиті -419



Причини смерті інших встановлюються.

► 12 дітей (за європейським стандартом до 21 року )

► у 5 тіл неможливо визначити навіть стать. Здебільшого це пов‘язано з тим, що всі вони спалені.

► понад 50 тіл ще не забрані з моргів.

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Серед знайдених тіл у Бучі після окупації – 12 дітей і мішок з неопізнаними частинами тіл