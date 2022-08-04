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У селі Синяк викрили нарколабораторію і затримали «хіміка»

Бійці Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1 спільно з Національною поліцією України за оперативною інформацією у селі Синяк викрили нарколабораторію і затримали «хіміка», який виготовляв амфітамін.

В результаті обшуку було виявлено і вилучено понад 300 грам небезпечного наркотичного засобу та інгредієнти для його виготовлення. За попередніми даними лише готової продукції знайдено більш ніж на 150 000 гривень!

Прийом амфетаміну стимулює відчуття радості і почуття задоволення.
Саме ейфорія провокує подальший прийом препарату, що викликає серйозну залежність практично відразу.
Проте, ейфорія змінюється протилежним станом: поганий настрій, напади дратівливості, невмотивована злість, занепокоєння і тривога.

Добровольці закликають людей, які впізнали особу на фото звертатися до поліції і давати показання, щоб в повній мірі довести його вину до справедливого вироку!




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Добровольці, Буча, поліція, Синяк
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