Бійці Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1 спільно з Національною поліцією України за оперативною інформацією у селі Синяк викрили нарколабораторію і затримали «хіміка», який виготовляв амфітамін.В результаті обшуку було виявлено і вилучено понад 300 грам небезпечного наркотичного засобу та інгредієнти для його виготовлення. За попередніми даними лише готової продукції знайдено більш ніж на 150 000 гривень!