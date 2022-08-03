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Буча: До уваги власників зруйнованих домоволодінь

Якщо за результатами оглядів експертів ваш будинок визнаний аварійно небезпечним та становить загрозу для життя та здоров‘я і ви потребуєте допомоги з вивозу будівельного сміття

власникам таких домоволодінь необхідно звернутись до міської ради із заявою встановленого зразка і надати документи згідно переліку:
► Копію паспорту (всіх власників)
► Копію індифікаційного коду (всіх власників)
► Копію правовстановлюючих документів (всіх власників)
► Копію технічного паспорту домоволодіння;
► Копію акта про обстеження, або експертного звіту,а у разі відсутності звіту довідку з відділу архітектури про прошкоджене майно.

У разі наявності обтяжень або обмежень на нерухоме майно,обов‘язкова згода третіх осіб на виконання робіт.
Також власники домоволодінь зобов’язані до моменту виконання робіт забезпечити відключення газопостачання та електропостачання,звернувшись до надавачів послуг.(На момент виконання робіт мають бути демонтовані пристрої обліку, розташовані на будівлях та відрізані і заварені стояки газу на зруйнованих будівлях).

За роз‘ясненнями з усіх питань звертайтеся до інспекції з благоустрою.
Телефонуйте :
+38063 3705173
Ірина Андріївна
ЦНАП, ВІЙНА, Бучанський район
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