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Глава МЗС Польщі і генсек ОБСЄ відвідали Бучу

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генеральна секретарка ОБСЄ Гельґа Шмід у рамках свого візиту до України у вівторок відвідали Бучу, де були скоєні воєнні злочини з боку російських військ.



"Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генеральна секретарка ОБСЄ Гельґа Шмід побували у Бучі – місці неймовірної жорстокості", - йдеться у повідомленні.

У Польському головуванні в ОБСЄ наголосили, що "воєнні злочини, вчинені російськими військами в Україні, не будуть забуті".

"Винні будуть притягнуті до відповідальності", - зазначається у повідомленні.



Твіттер Польського головування в ОБСЄ.
міжнародна місія, Буча
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