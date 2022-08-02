Глава МЗС Польщі і генсек ОБСЄ відвідали Бучу

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генеральна секретарка ОБСЄ Гельґа Шмід у рамках свого візиту до України у вівторок відвідали Бучу, де були скоєні воєнні злочини з боку російських військ.
"Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генеральна секретарка ОБСЄ Гельґа Шмід побували у Бучі – місці неймовірної жорстокості", - йдеться у повідомленні.
У Польському головуванні в ОБСЄ наголосили, що "воєнні злочини, вчинені російськими військами в Україні, не будуть забуті".
"Винні будуть притягнуті до відповідальності", - зазначається у повідомленні.
Твіттер Польського головування в ОБСЄ.