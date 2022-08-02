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2 серпня, 14 година: Як зафіксувати пошкоджене та зруйноване майно під час війни і отримати за нього компенсацію?

Як зафіксувати пошкоджене та зруйноване майно під час війни і отримати за нього компенсацію?


За ініціативи відділу економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради у співпраці з Дія.Бізнес І Буча відбудеться онлайн зустріч бізнесу Бучанської міської територіальної громади з адвокаткою, партнеркою та керівницею практики нерухомості та земельного права Адвокатського Об’єднання «ADER HABER» Олександрою Федотовою.
Бізнес Бучанської міської територіальної громади зазнав значних руйнувань і втрат в результаті збройної агресії російської федерації.
За результатами опитування проведеного на початку червня 2022 року відділом економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради, 346 суб’єктів господарювання повідомили, що зазнали наступних втрат:
► Знищено 43 одиниці транспорту на суму 24,3 млн.грн;
► Частково пошкоджено 111 одиниць транспорту суму 19,4 млн.грн ;
► Втрачено продукції 6,2 тони на суму 3,6 млрд.грн;
► Збитки від втрат обладнання, матеріальних цінностей складають 315,8 млн.грн.

О 14 годині 2 серпня 2022 року запрошуємо на прямий ефір, де будуть обговорені питання:
► алгоритм первісної фіксації факту завданої шкоди;
► оцінку збитків;
► судові перспективи відшкодування.

Для участі у заході просимо заповнити форму за посиланням
https://forms.gle/YFwFWASxXLebED4W8
Відділ економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради 
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