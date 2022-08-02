2 серпня, 14 година: Як зафіксувати пошкоджене та зруйноване майно під час війни і отримати за нього компенсацію?

Як зафіксувати пошкоджене та зруйноване майно під час війни і отримати за нього компенсацію?

Бізнес Бучанської міської територіальної громади зазнав значних руйнувань і втрат в результаті збройної агресії російської федерації.За результатами опитування проведеного на початку червня 2022 року відділом економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради, 346 суб’єктів господарювання повідомили, що зазнали наступних втрат:► Знищено 43 одиниці транспорту на суму 24,3 млн.грн;► Частково пошкоджено 111 одиниць транспорту суму 19,4 млн.грн ;► Втрачено продукції 6,2 тони на суму 3,6 млрд.грн;► Збитки від втрат обладнання, матеріальних цінностей складають 315,8 млн.грн.Для участі у заході просимо заповнити форму за посиланням