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У Бучанському районі виявлено тіло закатованого росіянами чоловіка

У лісосмузі поблизу села Нове Залісся (Бучанський район) виявили тіло чоловіка з тросом на руках та шиї, повідомила поліція Київської області у соцмережі Фейсбук



Загиблого знайшли у лісосмузі поблизу села Нове Залісся. Чоловік був одягнений у темні зимові брюки, куртку, кофту та чоботи. На шиї у нього був православний хрестик.
«Тіло виявили поряд із колишніми позиціями росіян. Руки загиблого були зв‘язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального тросу. Він же був намотаний і на шию загиблого. Все вказує на те, що перед смертю чоловіка душили» - відзначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Криміналісти та слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції провели ексгумацію та попередній огляд загиблого.
«Це місце — одіозне, адже вбитого окупантами цивільного тут знаходять вже вдруге. Поряд у лісі кілька місяців тому виявили тіло вбитого переселенця з Донецька» - зазначив заступник начальника відділення поліції у Бородянці Вадим Чернишук.


Шановні громадяни, якщо ви володієте інформацією стосовно загиблої особи, повідомляйте на спецлінію «102».
Поліція Київської області 
 ВІЙНА, Бучанський район, поліція
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