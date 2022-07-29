Буча: Процес ліквідації наслідків воєнних дій у приватних домоволодіннях

За висновками експертів наразі 179 приватних будинків визнані аварійними та становлять загрозу для здоров’я і життя власників. Ступінь їхньої руйнації фахівці оцінюють у 75-100 відсотків.Залишки зруйнованих будинків вивозяться на визначені місця відповідно до рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради.До проведення робіт залучені працівники комунальних підприємств Бучанської громади, а також працівники та техніка комунальних підприємств Києва.Наразі вже виконано роботи за 60-а адресами переважно у Бучі. Техніка працює і у Блиставиці.Наступного тижня плануємо проводити роботи і у інших населених пунктах громади.Дякую усім, хто долучається до важливої справи!