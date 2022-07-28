На Київщині в місцях пошкоджених мостових переходів повністю відновлено рух

- міст на автодорозі Р-56 Чернігів – Пакуль – контрольно-пропускний пункт «Славутич» – Чорнобиль поблизу м. Прип’ять через річку Прип’ять;
- міст на автодорозі Р-02 Київ – Іванків – Овруч поблизу с. Поліське через річку Уж;
- міст на автодорозі Р-02 Київ – Іванків – Овруч поблизу с. Поліське через річку Грезля.
Відбудова пошкоджених об’єктів транспортної інфраструктури розпочалася одразу після деокупації регіону.
Усього в Київській області через бойові дії пошкоджено 48 штучних споруд. По 24 – на автодорогах державного та місцевого значень.
Для безпечного проїзду транспорту ділянками доріг, що пролягають через мости, облаштували тимчасові переправи. Аби зберігати їх у справному стані, фахівці проводять систематичні обстеження.
Олексій Кулеба >>