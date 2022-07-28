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У Бучі пошкоджено 24 заклади освіти (відеосюжет)

Війна завдала серйозного удару по всіх об’єктах інфраструктури Бучанської громади. Освітні заклади не стали винятком: із 33 - 24 зазнали пошкоджень.


Основні роботи, які важливо виконати до першого вересня- це заміна дахів, вікон, ремонт систем опалення та підготовка об’єктів укриття, аби розпочати навчальний процес.
Паралельно тривають косметичні ремонти в усіх без виключеннях закладах: діти, вчителі, вихователі і батьки вже звикли, що перше вересня у кожній школі і дитсадку зустрічає усіх у оновлених класах, коридорах, лабораторіях, спальних кімнатах і спортивних залах.
Зробити треба багато, а тому окрім коштів місцевого і державного бюджетів, залучаємо кошти благодійних фондів.
Дякую їм за цю допомогу, а також педагогічним колективам, батьківським комітетам.
Тільки об’єднавши зусилля, зможемо вчасно розпочати новий навчальний рік.
Більш детально про підготовку до навчального року звітує начальник відділу освіти Бучанської міської ради Олег Цимбал.

 ВІЙНА, освіта, відеосюжет, Буча
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