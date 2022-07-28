У Бучі пошкоджено 24 заклади освіти (відеосюжет)

Війна завдала серйозного удару по всіх об’єктах інфраструктури Бучанської громади. Освітні заклади не стали винятком: із 33 - 24 зазнали пошкоджень.

Основні роботи, які важливо виконати до першого вересня- це заміна дахів, вікон, ремонт систем опалення та підготовка об’єктів укриття, аби розпочати навчальний процес.Паралельно тривають косметичні ремонти в усіх без виключеннях закладах: діти, вчителі, вихователі і батьки вже звикли, що перше вересня у кожній школі і дитсадку зустрічає усіх у оновлених класах, коридорах, лабораторіях, спальних кімнатах і спортивних залах.Зробити треба багато, а тому окрім коштів місцевого і державного бюджетів, залучаємо кошти благодійних фондів.Дякую їм за цю допомогу, а також педагогічним колективам, батьківським комітетам.Тільки об’єднавши зусилля, зможемо вчасно розпочати новий навчальний рік.