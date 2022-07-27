Хакери маскуються під українські банки та спекулюють на темі грошової допомоги

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розповсюдження в популярних месенджерах шахрайських публікацій із пропозиціями отримати соціальні виплати для українських біженців. Зокрема – нібито від Червоного Хреста України.
⚠️ Для отримання допомоги шахраї пропонують перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які зрештою потраплять до злодіїв.
При цьому зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують популярні українські банки.
✔️Щоб не потрапити на гачок шахраїв, фахівці рекомендують:
🔹довіряти тільки офіційним ресурсам (офіційний сайт платформи єДопомога – https://aid.edopomoga.gov.ua),
🔹не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах,
🔹 у разі помилкового введення даних на шахрайському вебсайті – негайно заблокувати платіжну картку,
🔹дотримуватися правил фінансової https://t.me/dsszzi_official/3898 та кібергігієни.
Інформацію про корисні ресурси та поради, як отримати грошову допомогу від держави безпечно, ви можете знайти тут 👉 https://t.me/dsszzi_official/3901.