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  • Учора, 16:54
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Хакери маскуються під українські банки та спекулюють на темі грошової допомоги

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розповсюдження в популярних месенджерах шахрайських публікацій із пропозиціями отримати соціальні виплати для українських біженців. Зокрема – нібито від Червоного Хреста України.



⚠️ Для отримання допомоги шахраї пропонують перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які зрештою потраплять до злодіїв.

При цьому зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують популярні українські банки.

✔️Щоб не потрапити на гачок шахраїв, фахівці рекомендують:

🔹довіряти тільки офіційним ресурсам (офіційний сайт платформи єДопомога – https://aid.edopomoga.gov.ua),
🔹не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах,
🔹 у разі помилкового введення даних на шахрайському вебсайті – негайно заблокувати платіжну картку,
🔹дотримуватися правил фінансової https://t.me/dsszzi_official/3898 та кібергігієни.

Інформацію про корисні ресурси та поради, як отримати грошову допомогу від держави безпечно, ви можете знайти тут 👉 https://t.me/dsszzi_official/3901.

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