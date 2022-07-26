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  • Учора, 10:05
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В Ірпені здали на макулатуру тонну російськомовних книг, кошти підуть на допомогу ЗСУ

1100 кілограмів російськомовної та радянської літератури, зібраної в Ірпінській міській бібліотеці, сьогодні вирушили до пункту здачі макулатури. Таку кількість книг містяни зібрали лише за тиждень у рамках акції зі здачі макулатури для збору коштів на підтримку ЗСУ. Загалом за твори Чехова, Пушкіна, Лермонтова, Чаадаєва та ін. вдалося виручити 5500 гривень.



«Щиро рада, що лише за тиждень вдалося зібрати таку кількість літератури. Усі ці книги, написані мовою агресора, будуть утилізовані. Я вірю, що це лише початок, і буде ще дуже багато людей, яким не байдуже, які книги лежать у них на поличках. До того ж, їх не викидають на смітник, а віддають на хорошу справу. Виручених коштів хоч і небагато, але кожна гривня зараз може допомогти нашим захисникам», – зазначила начальниця відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міськради Євгенія Антонюк.


За її словами, якщо ця акція в загальнонаціональному масштабі набере значних обертів, то виникне певний дефіцит літератури, і це стимулюватиме українські видавництва та перекладачів видавати україномовні книги.

«У такий час ми повинні наповнювати себе власною культурою, популяризувати своє, щоб наші майбутні покоління в першу чергу знали Шевченка й Лесю Українку, а не Булгакова й Горького», – зазначила Євгенія Антонюк.


Вона також додала, що наразі з полиць Ірпінської бібліотеки забрали всі російськомовні книжки – вони також поступово вирушатимуть на переробку, а бібліотека поповнюватиме свої фонди українськими виданнями.

ІА Ірпінь-ТБ, itvua.tv 
 ВІЙНА, Ірпінь, Ірпінь ТБ, фотофакт
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