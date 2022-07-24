23 липня двопартійна делегація Конгресу США разом з керівництвом МВС відвідали Бучу

Групу американських посадовців очолив Адам Сміт, голова Комітету у справах збройних сил Палати представників. Делегати відвідали Ірпінь, Бучу та Гостомель - це ті міста Київщини, які зазнали чи ненайбільших руйнувань.
23 липня Бучу відвідали представники Комерційної палати Франції в Україні на чолі з її керівником Мод Чічепортіче Джозеф
В рамках робочого візиту члени делегації відвідали Храм Андрія Первозванного. Бучанський міський голова Anatolii Fedoruk та отець Андрій розповіли їм про страшні події, які відбувалися у місті під час окупації. Говорили про те, як російські військові вбивали мирних жителів, не дозволяли збирати їх тіла на вулицях міста та масове захоронення на території Храму.
«Нам важливо було, щоб з першого дня звільнення міста від окупантів, тут були присутні міжнародні експерти та представники ЗМІ. Аби вони зафіксували всі злочини росіян» - зазначив Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
Також під час зустрічі говорили про руйнування та збитки внаслідок військових дій. Та обговорили можливі шляхи співпраці задля відбудови та розвитку Бучанської громади.