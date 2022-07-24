23 липня двопартійна делегація Конгресу США разом з керівництвом МВС відвідали Бучу

Дякую членам делегації Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки на чолі з головою Комітету з питань збройних сил Адамом Смітом за те, що відвідали Бучу, дізналися про звірства російських військ, які вони чинили у період окупації громади. На території Храму Андрія Первозванного від високоповажних друзів нашої країни прозвучали запевнення у подальшій підтримці України, готовності і надалі допомагати їй захищати свою незалежність, демократичний вибір і територіальну цілісність.Ми відчуваємо постійну допомогу і свідченням цього є постачання артилерійських систем HIMARS, снарядів й безпілотних літальних апаратів. Із такою підтримкою, героїзмом Захисників, Збройних Сил України ми непереможні!

23 липня Бучу відвідали представники Комерційної палати Франції в Україні на чолі з її керівником Мод Чічепортіче Джозеф

В рамках робочого візиту члени делегації відвідали Храм Андрія Первозванного. Бучанський міський голова Anatolii Fedoruk та отець Андрій розповіли їм про страшні події, які відбувалися у місті під час окупації. Говорили про те, як російські військові вбивали мирних жителів, не дозволяли збирати їх тіла на вулицях міста та масове захоронення на території Храму.«Нам важливо було, щоб з першого дня звільнення міста від окупантів, тут були присутні міжнародні експерти та представники ЗМІ. Аби вони зафіксували всі злочини росіян» - зазначив Бучанський міський голова Анатолій Федорук.Також під час зустрічі говорили про руйнування та збитки внаслідок військових дій. Та обговорили можливі шляхи співпраці задля відбудови та розвитку Бучанської громади.