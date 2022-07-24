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23 липня двопартійна делегація Конгресу США разом з керівництвом МВС відвідали Бучу

23 липня, під час візиту до України двопартійна делегація Конгресу США разом з керівництвом МВС оглянули місця, де армія рф вчинила акти воєнної агресії та воєнні злочини проти України та її громадян.
Групу американських посадовців очолив Адам Сміт, голова Комітету у справах збройних сил Палати представників. Делегати відвідали Ірпінь, Бучу та Гостомель - це ті міста Київщини, які зазнали чи ненайбільших руйнувань.

Дякую членам делегації Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки на чолі з головою Комітету з питань збройних сил Адамом Смітом за те, що відвідали Бучу, дізналися про звірства російських військ, які вони чинили у період окупації громади. На території Храму Андрія Первозванного від високоповажних друзів нашої країни прозвучали запевнення у подальшій підтримці України, готовності і надалі допомагати їй захищати свою незалежність, демократичний вибір і територіальну цілісність.Ми відчуваємо постійну допомогу і свідченням цього є постачання артилерійських систем HIMARS, снарядів й безпілотних літальних апаратів. Із такою підтримкою, героїзмом Захисників, Збройних Сил України ми непереможні!





23 липня Бучу відвідали представники Комерційної палати Франції в Україні на чолі з її керівником Мод Чічепортіче Джозеф


В рамках робочого візиту члени делегації відвідали Храм Андрія Первозванного. Бучанський міський голова Anatolii Fedoruk та отець Андрій розповіли їм про страшні події, які відбувалися у місті під час окупації. Говорили про те, як російські військові вбивали мирних жителів, не дозволяли збирати їх тіла на вулицях міста та масове захоронення на території Храму.
«Нам важливо було, щоб з першого дня звільнення міста від окупантів, тут були присутні міжнародні експерти та представники ЗМІ. Аби вони зафіксували всі злочини росіян» - зазначив Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
Також під час зустрічі говорили про руйнування та збитки внаслідок військових дій. Та обговорили можливі шляхи співпраці задля відбудови та розвитку Бучанської громади.
 ВІЙНА, Буча, Федорук Анатолій Петрович, відеосюжет
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