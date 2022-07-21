Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » Дитячий простір "СпівДія заради дітей" запрошує дітей на творчі заняття
  • Учора, 21:02
  • 48
  • 0
+aA | -Aa 

Дитячий простір "СпівДія заради дітей" запрошує дітей на творчі заняття

У Пластовому вишкільному центрі пройшов перший випускний у дитячому просторі «СпівДія заради дітей».
Випустилось 30 діток молодшої та середньої групи.


Це новий безпечний простір, де дитина отримує психоемоційну підтримку через програму неформальної освіти: творчі заняття, рухливу та пізнавальну діяльність, взаємодію з іншими дітьми та дорослими.
Наступні 6 місяців ми охоче чекаємо усіх бажаючих долучитися до БЕЗКОШТОВНИХ занять для діток 5-12 років.

Працюємо по групах 5-7, 8-10 та 11-12 років.

Розклад: заняття для кожної з груп відбуваються 2 рази на тиждень по 3 год.

Адреса: м. Буча, вул. Антонія Михайловського, 54

Долучити дитину до занять можливо за ФОРМОЮ РЕЄСТРАЦІЇ — www.cutt.ly
(Після заповнення очікуйте на дзвінок від координатора)

Проект реалізується командою благодійного фонду «СпівДія» за підтримки ЮНІСЕФ та Міністерства молоді та спорту України 💙💛


 Пластовий центр, Буча
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
18 липня у пластовому центрі проведуть спортивні заходи

18 липня у пластовому центрі проведуть спортивні заходи

Буча та регіон
Курси іноземних мов "Браво"

Курси іноземних мов "Браво"

Буча та регіон
Запрошуємо дітей на заняття в секцію "ШАХИ"

Запрошуємо дітей на заняття в секцію "ШАХИ"

відділ освіти
Бучанська ДЮСШ запрошує дітей на заняття з шахів

Бучанська ДЮСШ запрошує дітей на заняття з шахів

відділ освіти
В Ірпені відкрили перший на Київщині спеціалізований заклад по роботі з дітьми та молоддю з особливими потребами

В Ірпені відкрили перший на Київщині спеціалізований заклад по роботі з дітьми та молоддю з особливими потребами

Ірпінський вісник
Буча: Гурток технічної лабораторії запрошує дітей від 11 років

Буча: Гурток технічної лабораторії запрошує дітей від 11 років

відділ освіти
25 січня бучанський ПЛАСТ запрошує на семінар

25 січня бучанський ПЛАСТ запрошує на семінар

Буча та регіон
В Ірпені фітнес для дітей стає все більш популярним

В Ірпені фітнес для дітей стає все більш популярним

Ірпінський вісник
ЮНІСЕФ: Програма грошової допомоги для родин із дітьми

ЮНІСЕФ: Програма грошової допомоги для родин із дітьми

Суспільство
Баланівка: Будинок культури «ЧОТИРИ ЛЕВИ» - розклад роботи

Баланівка: Будинок культури «ЧОТИРИ ЛЕВИ» - розклад роботи

Буча та регіон
У Бучі NIKON проведе заняття по навчальній програмі

У Бучі NIKON проведе заняття по навчальній програмі

Буча та регіон
Всеукраїнський дитячий конкурс "Податки очима дітей"

Всеукраїнський дитячий конкурс "Податки очима дітей"

Публікації
Проводиться набір дітей для занять у шахи

Проводиться набір дітей для занять у шахи

Буча та регіон
Розклад занять гуртків Бучанського центру позашкільної роботи

Розклад занять гуртків Бучанського центру позашкільної роботи

відділ освіти
«Заради дітей» — соціальний ролик СБУ

«Заради дітей» — соціальний ролик СБУ

Суспільство
Коментарів: 0
Додати коментар