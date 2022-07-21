Дитячий простір "СпівДія заради дітей" запрошує дітей на творчі заняття

У Пластовому вишкільному центрі пройшов перший випускний у дитячому просторі «СпівДія заради дітей».
Випустилось 30 діток молодшої та середньої групи.
Це новий безпечний простір, де дитина отримує психоемоційну підтримку через програму неформальної освіти: творчі заняття, рухливу та пізнавальну діяльність, взаємодію з іншими дітьми та дорослими.
Наступні 6 місяців ми охоче чекаємо усіх бажаючих долучитися до БЕЗКОШТОВНИХ занять для діток 5-12 років.
Працюємо по групах 5-7, 8-10 та 11-12 років.
Розклад: заняття для кожної з груп відбуваються 2 рази на тиждень по 3 год.
Адреса: м. Буча, вул. Антонія Михайловського, 54
Долучити дитину до занять можливо за ФОРМОЮ РЕЄСТРАЦІЇ — www.cutt.ly
(Після заповнення очікуйте на дзвінок від координатора)
Проект реалізується командою благодійного фонду «СпівДія» за підтримки ЮНІСЕФ та Міністерства молоді та спорту України 💙💛